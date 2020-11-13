【恐怖夫家】36歲愛女疑遭奶奶欺凌輕生　悲傷父親求真相控訴女婿無情斷絕聯繫

▲ 死者父親控訴事件過去3個月仍未有真相，控訴女婿無情斷絕聯絡。

台灣一名結婚8年的人妻8月初於Facebook留下遺書「我的婆婆殺了我」，控訴遭奶奶長期言語欺凌、恐嚇，最終選擇輕生。事發後婆家刻意隱瞞人妻離世消息，直到人妻娘家看見Facebook遺書後才揭發事件。事件過去3個月，女死者的家人仍未得到合理真相，死者父親更控訴女婿無情斷絕聯繫。

據台灣媒體《鏡週刊》報道，36歲張姓人妻在今年8月9日於Facebook發帖，婚後每天後過得膽戰心驚，看人臉色活著，「活著真的很累，不是想死，是活不了！」在字裡行間，人妻控訴經常受奶奶言語欺凌，甚至覺得不能正常活著，

偉大的婆婆，妳的業造成這樣的結果，謝謝指教，我不在就好了。

最後，人妻選擇在家中2至3樓的樓梯間持繩索輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題。

女家從社交媒體得知女兒死訊

而張女娘家只透過Facebook得知女兒的死訊，甚至連想看女兒遺物，也需向男家立下「借據」，男家亦從沒有給女家交代。張爸爸從得知女兒離世後，每天茶飯不思，夜夜失眠，想著女兒自尋短見的原因，但案發至今已經過去3個月，真相還是石沉大海。

張爸爸想起女兒離世當天，男家表現得若無其事，他心感悲憤，

你能想像悲劇發生當下，我們竟然是從女兒的Facebook得知死訊。

他當面質問女婿時，沒想到對方竟冷冷地回答，「昨天晚上在這個樓梯間上吊自殺」，更表示人已送到殯儀館。張爸爸到靈堂看見女兒屍體時，才真正接受女兒離世的消息。

女婿對女兒情緒問題視若無睹

當張爸爸再問及女婿，「我的女兒死了，難道你都不跟我道歉嗎？」，女婿依然無動於衷，「如果爸爸你叫我跟你道歉我可以做」，而當下也沒有任何道歉。

在檢視屍體時，驗屍官曾詢問女婿，事發當天女死者有沒有異常，他回答指女死者曾說要自殺。驗屍官再問，「那你有做什麼事？」結果他保持沉默，沒有再說話。張爸爸對於女婿的行為感到憤怒，他認為女婿明知妻子情緒有問題，應作安慰，或可致電女家家人溝通，惟他卻視若無睹，

當天還讓她一個人睡在小房間內，根本沒有人守護她。

被斷絕來往不能見外孫

然而，讓張爸爸最不忿的是，在女兒離世後，女家想看看女兒的遺書，尋找自尋短見的原因，沒想到男家卻認為女死者所有私人物品屬男家所有，不讓女家看，甚至拿回死者生前使用的手機，還必須寫「借據」，寫明歸還日期才能借回家。

張爸爸控訴男家欠缺他們一個交代，苦等3個月依然沒有得到真相，而在處理女兒的後事後，女婿竟表示以後兩家的聯絡，全交由他委任的律師處理，完全斷絕與女家直接對話的機會，連外孫也不能相見，「這做法不是很絕情嗎 ？」

張爸爸除了尋求真相，也想婆媳欺凌的事件不要再發生，他最希望推動相關法律立法，讓女兒的死亡變得更加有價值。

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責任編輯：王明芳