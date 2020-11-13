【親子好去處】屯門市廣場角落生物主題烘焙工房　現場即製甜品3大主題打卡區

▲ 屯門市廣場將打造全港首個大型角落小夥伴主題烘焙工房「Sweet Christmas Studio」，教授多款造型甜品。（相片來源：屯門市廣場）

商場聖誕佈置紛紛登場，日本大熱人氣卡通角落小夥伴（又稱角落生物）將登陸屯門市廣場，於2020年11月28日至2021年1月3日期間打造全港首個大型角落小夥伴主題烘焙工房「Sweet Christmas Studio」，可現場即學即製多款萌爆造型甜品，更設有3大主題打卡區，絕對是為粉絲而設。

角落小夥伴主題烘焙工房將開設7款角落小夥伴的甜品課程，包括曲奇酥餅、鳳梨酥、卷蛋、芝士撻、大福、薑餅曲奇及杯子蛋糕，每款均以角落小夥伴造型登場。製作過程全程有導師現場指導或詳盡影片教授，參加者更可獲贈角落小夥伴一次性烘焙圍裙。

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場內更設有3大主題打卡區，紅粉緋緋「可愛草莓咖啡店」及「甜蜜雪糕花園」以甜品為主題，與一眾可愛角色影相打卡。除了甜品佈景、雪糕車、巨型打卡牆外，亦有充滿聖誕氣氛的「幸福聖誕角落」，角色均以聖誕造型登場，節日感相當濃厚。

現場更設有角落小夥伴聖誕期間限定店，售賣多款最新限定產品，部份更由日本直送到港，當中首次面世的角落小夥伴粒粒迷你公仔玻璃樽更會於屯門市廣場獨家首賣，粉絲們萬勿錯過。S⁺ REWARDS會員更可以憑點數免費換領全港獨家角落小夥伴廚房用品，及參與遊戲贏取獎品。

角落小夥伴「Sweet Christmas Studio」

日期：2020年11月28日至2021年1月3日

時間：10am-10pm

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

記者：張頌婷