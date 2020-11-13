【愛妻號】林嘉華一家三口慶祝結婚36周年　恩愛如昔：視她如女友

▲ 林嘉華一家三口慶祝與太太結婚36周年，零緋聞好丈夫愛妻之道：「視她如女友！」

資深演員林嘉華早年與太太劉寶珍和兒子林政峰早已移民加拿大，現在他們一家亦身在當地。日前是林嘉華和太太結婚36年的大日子，雖然因疫情未能出門慶祝，但一家三口決定在家中慶祝同樣溫馨，並由兒子林政峰親自下廚、太太炮製甜品，度過這個「不一樣的結婚週年」。

現年63歲的林嘉華，與本來在TVB任職服裝指導的劉寶珍在1984年結婚，婚後4年，太太懷上兒子後，為讓兒子有更好的教育和成長環境，便決定舉家移民往加拿大。

一直把親人放在首位的林嘉華此後多年為工作與家庭兩邊飛，直到近年開始減產後便長駐加拿大。

好丈夫林嘉華結婚34年零緋聞 林嘉華愛妻宣言：仍視老婆如女朋友

▲ 結婚36年仍像熱戀小情人。（Facebook圖片）

林嘉華結婚36年零緋聞

11月11日是二人結婚的36周年，因為疫情的關係，林氏一家只能在家中鏖祝。

兒子非常貼心，得知父母愛吃羊，親自下廚為二人炮製羊架。林太則負責製作好看又好吃的彩虹千層蛋糕，而林嘉華提早為太太選購好花束氹愛妻。

▲ 林嘉華為太太選購花束。（Facebook圖片）

林嘉華在Facebook分享當晚的照片，直指今年是個「不一樣的結婚週年」，並寫道：

與太太認識到拍拖，『幸運是我』，婚後她對我無盡的付出，令我感覺『愛是這樣甜』，老婆我對您會繼續『Endless Love』！

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▲ 太太希望與林嘉華迎接無窮無盡的未來。（Facebook圖片）

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林嘉華視太太如女友

林太劉寶珍翻出二人多年來的合照，製作成短片，並甜蜜地寫道：「3、3不盡，6、6無窮！老公多謝你這36年來給我無盡無窮的愛與回憶……Happy 36th Anniversary。願我倆能一起繼續邁向無窮（6）無盡（3），期待our 63th Anniversary！」

網民好友紛紛為他們送上祝福，大讚他們是難能可貴的一對，祝願二人繼續幸福快樂下去。

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林嘉華與太太結婚後，是位零緋聞的好好先生，除視家人為生命中最重要的事，他更曾分享過夫妻的相處之道透露，不管與太太結婚多久，還是會把她當成女朋友一樣對待：「多為對方著想，多從對方角度思考，給予對方空間，生活才會更多情趣。」

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