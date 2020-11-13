【周末好去處】秋日登馬灣大嶺頭　輕鬆觀青馬大橋兼遊舊漁村

▲ 秋日遊馬灣大嶺頭，可輕鬆眺望青馬大橋。

周末秋深，舉家最好行些輕鬆便捷的山徑。馬灣這小島位處青衣與大嶼山之間，東西兩面分別由兩道海峽隔開，這裏有座低矮的大嶺頭，政府的相關部門剛重新修建了登山徑，在此正可俯瞰青馬大橋及汀九橋。

▲ 馬灣大嶺頭的山路近月已舖好石磚級，邊行可邊欣賞青大橋景緻。(攝影︰馮柏偉)

面積不足1平方公里的馬灣原為漁村，其舊村有超過200年歷史， 60至70年代的村民以耕作、捕魚業和曬蝦膏維生。但香港回歸後青馬大橋落成，馬灣亦不斷發展，其後珀麗灣入伙，馬灣公園及挪亞方舟主題公園亦落成啟用，區內亦默默起變化。

登山徑 20分鐘上大嶺頭

馬灣內有個大嶺頭小峰，僅高69米，之前是泥路行時也要小心翼翼，但政府的相關部門於今年夏季重新修建了登山徑，鋪上木紋扶手及石磚級等，令路徑不太分明的登山徑，變為易行兼有青馬大橋景的郊遊路線。

▲ 大嶺頭的山路有不少涼亭作休息之用，相當貼心。(攝影︰馮柏偉)

入口在馬灣消防局對面的斜坡上，中途會見到不少村民的祖墓。但起步約10分鐘已見汲水門大橋海景，之後約多行10分鐘，已可以較高角度飽覽青馬大橋與汀九橋的雄偉景致，馬灣海峽的船隻穿梭。

記者來到芒草正開始吐出一層層的柔毛，若月底來「打龍」最是一流。在此小小的「際高點」，天清時甚至可遠眺中環至薄扶林、香港仔一帶的美景。

▲ 記者周四到訪芒草剛開出一層層的柔毛，月底來相信更漂亮。(攝影︰馮柏偉)

除了新舖設山路，相關部份亦在徑上置了坐位讓人休息，相當貼心。再往左前方行，會經過一片小竹林，蒼翠俊逸，感受陣陣禪意。走出竹林後，可繼續轉右往青馬大橋橋躉方向步行，仰望橋躉偶爾聽到機鐵穿越的聲音，也是另一番的感受。

交通︰從港鐵青衣站C出口，乘青衣至珀麗灣之巴士到挪亞方舟，徒步約10分鐘可至登大嶺頭入口(馬灣消防局)對面

荒涼馬灣村 留存九龍關碑文

行完大嶺頭，不妨尋訪昔日馬灣村(舊漁村)的痕跡，就在挪亞方舟太陽塔的小路進入。馬灣昔日是漁村，但隨著青馬大橋落成，其發展面貌亦大異，今天這條昔日熱鬧的馬灣大街，只有幾戶人家居住，多間店舖如士多、理廳店等亦已人去樓空，走著確有點廢墟感，部份房子甚至有蔓藤植物纏著石屎牆身，荒涼中別見生命力。

▲ 馬灣村今天僅有幾戶人家居住，頗為冷清。(攝影︰馮柏偉)

▲ 昔日馬灣村的店舖大多人去樓空，雜物滿佈，一部外牆也纏滿植物，別具美感。(攝影︰馮柏偉)

村內還有一間建於清嘉慶年間的天后廟，還有一塊九龍關碑石︰1875年清朝與英國簽訂《煙台條約》，提到清廷增加通商口岸。翌年，中英又簽訂條約規定英國人可以在九龍設置海關，名「九龍關」，負責收稅、邊境巡邏及防止鴉片走私等事宜，其中一個就是「汲水門稅廠」。「九龍關」石碑刻有「光緒二十三年七月吉日」，說明此碑是記念 1897 年汲水門稅廠落成。

▲ 村內的九龍關碑，背後原來亦有一段歷史淵源。(攝影︰馮柏偉)

另外，這裏還有一所「馬灣婦孺健康院」，已荒廢丟空，但從室內的碑文所見它建於1968年，原來當年因馬灣僻處離島，交通困難，婦人分娩之際狼狽驚險，但漁民生活捉襟見肘，故在善長人翁捐助下，設立此婦孺健康院作產婦臨盆之所，昔日的診所格局猶在，讓嬰兒保障有地，德行也教人稱善。

翻新太陽村莊 親子客下榻之選

馬灣面積雖細 ，但綠意生態、歷史古蹟景點及大自然美景也不缺，如欲深度遊馬灣，可於鄰近挪亞方舟的太陽村莊留宿，當中以家庭客最為合宜。

▲ 太陽村莊佈局以新界村屋，中間的是戶外聚腳聯誼的空間。(攝影︰馮柏偉)

前身為太陽館．度假營的太陽村莊，由多幢馬灣原有的村屋改裝而成，原於2012年開始服務，於今年再度翻新，共有45間客房，面積約由123至530平方呎不等，除一半作月租(約4,000至7,200港元)用途外，另一半則作休閒度假營場地，備有雙人至十人客房及温馨家庭房，無論是家庭客或一班朋友下榻聊天也不錯。每間客房均設有獨立浴室、個人儲物櫃、獨立空調系統及無線上網服務。

▲ 溫馨家庭房有兩張單人床、一張雙層床、及一張梳化床，最多可6人入住。(攝影︰馮柏偉)

▲ 太陽村莊內的6人的家庭房，簡潔舒適，也有儲物櫃和浴室。(攝影︰馮柏偉)

另外，太陽村莊亦配備多功能活動室、遊戲室及燒烤爐等供住客租用。值得一提的是，太陽村莊旁有一個由村校活化的古迹館，內有在馬灣發掘出土的文物、農稼器具等展品，當中一個清代的磚窰尤為亮點，半拱形狀為昔日製磚之處，看着也有所得益。

太陽村莊

地址︰香港新界馬灣體育路14號

電話︰8201 1122

房價︰4人房每晚約400港元起（視乎日子及房間種類而定）



撰文︰馮柏偉