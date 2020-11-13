【2020聖誕節】中環米芝蓮一星扒房推秋日七道菜晚餐　必試黑安格斯牛肉配白松露招牌迷你漢堡【附價錢詳情】

▲ 米芝蓮一星扒房Beefbar最近推出了秋日七道菜晚市嚐味菜單。（圖片由餐廳提供）

秋意漸濃，又到了吃白松露的季節，位於中環雪廠街的米芝蓮一星扒房Beefbar即日起至2020年12月31日推出秋日七道菜晚市嚐味菜單，以時令材料入饌，再加入Beefbar招牌菜式，加上餐廳環境高雅，充滿情調，是和愛人慶祝節日的好地方。

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秋日七道菜晚市嚐味菜單由行政總廚Andrea打造，菜式包括龍蒿果仁小牛肉腓力他他、炙烤牛小排配和風醬汁、美國安格斯牛肉迷你漢堡配白松露、自家製和牛意大利雲吞、韓國短角牛腰脊肉配康提芝士薯蓉及布格麥脆餅檸檬撻。每位賓客亦可另加HK$580點選慢煮蛋黃配耶路撒冷雅枝竹、杏鮑菇及白松露。

精選菜式

其中「龍蒿果仁小牛肉腓力他他」，糖衣果仁的甜脆配合小牛肉的軟綿口感；炙烤牛小排配和風醬汁，先輕烤牛小排，再加入自家製昆布醬油等調味的和風醬汁，帶有淡淡日式風味。

而美國安格斯牛肉迷你漢堡配白松露更是Beefbar其中一款招牌小食，迷你牛肉漢堡配自家製香鬆軟熟麵包及肉汁豐盈頂級美國黑安格斯牛肉，夾著矜貴白松露，每一口都品嚐到美國安格斯牛肉的肉汁及白松露的香味。

秋日七道菜晚市嚐味菜單詳情

推廣期：即日起至2020年12月31日

價錢：每位HK$1,480（另收加一服務費）

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責任編緝：王芷瑩