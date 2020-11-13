【精神疲勞】疫情下為體能測試加緊練習致意外　救護員要求取消或延遲本年度體能考試

▲ 為體能測試加緊練習致意外，救護員要求取消。

9月中一名救護員在體能測試期間暈倒，一度性命垂危。有救護員撰文，指在疫情期間救護員工作量大增，加上體育館及運動場關閉，稍為緩和就要繼續體能考試，不少人一時操之過急就發生意外，希望消防處可以考慮取消或延遲本年度的體能考試。

疫情期間場地關閉 稍緩和就辦體能考試

有人投稿至Facebook專頁「公務員secrets」，希望消防處可以取消今年救護員體能測試。他首先提到近日有一位高級救護員休班時跑步後離世，留下太太及3位小朋友；9月亦有一位救護員跑到有橫紋肌溶解症，需要入深切治療部。

他表示因疫情關係，體育館及運動場需要關閉，消防處局內的健身室亦同樣關閉。但隨著疫情緩和，消防處再次展開每年一度的體能考試，就令問題出現：

之前體育館運動場關閉，而處方又無比足夠場所屬員訓練，大家自然會疏於練習，一聽到要考體能，個個都唔希望自己考試不合格當然加緊練習。

疫情期間忙至「大便都要諗夠唔夠時間」

樓主認為救護員屢次發生意外另一原因，是在疫情期間疲於奔命，不但要處理平日的救護車召喚個案，又被派去沒有救護車的區份候命。他直言救護車不足是一直存在的問題，惟人手不足下消防處用盡救護員，「大便都要諗夠唔夠時間」。

長期高密度嘅工作量，自然令到同事精神疲累，再加上一聽到要體能考試，個個都將放低咗半年嘅跑步，再次跑返。精神疲累加劇烈運動，自然容易出事。

他認為消防員上班有時間做運動，可以打排球、跑圈，調整心肺，相反救護員忙到食飯都要分2至3次，因此希望消防處取消今年體能測試。

帖文引起不少網民留言，有人同意今年救護員真的非常辛苦，希望局方可以延遲考試，以及不應該在收工後考體能。但亦有人認為樓主所講的並不是事實的全部，希望他不要再消費已去世的同事，以達到他個人目的。亦有人認為設施關閉並不阻礙救護員體能，但就獲人反駁：

所以要返完14-16小時中間0休息後，出街帶住口罩跑步同練體能？你不如咁試一星期？

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責任編輯：羅嘉欣