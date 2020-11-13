【堅強媽媽】25歲單親媽攜女兒捱凍當外賣員　4歲愛女疲累趴睡電單車上令人心痛

▲ 中國一名年輕單親媽媽帶著4歲女兒當外賣速遞員。

家家有本難唸的經，中國安徽一名25歲單親媽媽獨自照顧4歲女兒，為了生活，她選擇當外賣速遞員，不想長時間留女兒在家，只好帶著愛女一起送外賣。近日她拍了一段工作日常影片，其中一幕是女兒坐在電單車尾蓋著毛毯睡著了，此情景令不少網民大感心痛。

4歲女兒陪媽媽送外賣

綜合內地傳媒報道，內地安徽合肥一位女外賣員帶著4歲女兒送外賣短片在網絡廣傳，外賣員名叫王婷，她正準備離婚，現在是單親媽媽獨自一個人照顧孩子。每天在女兒放學後都要帶著她送外賣，因為不想獨留女兒在家，又怕孩子只顧玩手機。她分享家庭狀況︰

孩子的父親自己不好好賺錢，那時候連孩子的奶粉錢也沒有，房租水電全是我支付，就連他食煙，都是我買煙給他。

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孩子可愛又懂事

天氣開始入冬，媽媽準備毛毯及厚外套予女兒禦寒，而小女兒可愛又懂事，感到疲累了就自己蓋著毛毯趴在電單車上睡覺。此外，小朋友看到媽媽送完餐上樓回來，立即笑著迎接媽媽，更幫忙掀起車尾箱，好讓媽媽將外賣保溫袋放在內。

跟女兒一起送外賣至8點，媽媽就帶女兒先回家，再自己9時多、10時出來送外賣到凌晨1、2時，甚至有時會到3、4時，每天工作10幾個小時。

網民為兩母女打氣

王婷拍了一些女兒陪伴工作的影片，分享說︰「給你們看我的寶貝」，網民讚孩子生性之時，亦感到心痛。她努力工作是希望能跟女兒展開新的生活，有女兒在一起，她很正面坦言︰

自己的心理能承受很大的壓力，所以很樂觀，沒有整天垂頭喪氣。女兒很開心跟我在一起，她願意跟著我，有哪個孩子會不喜歡媽媽呢？

網民紛紛留言為兩母女打氣，留言包括︰「有勇氣踏出來改變，加油」、「小朋友帶在身邊太不容易，但是在身邊才安心」、「媽媽當然心疼孩子，怕她冷怕她摔，可是能和孩子一直互相陪伴，才是愛的含義」、「要小心注意安全」及「看著孩子的笑臉，忍不住哭」等等。

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責任編輯︰王明芳