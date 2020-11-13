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【新冠肺炎】「安心出行」手機應用程式下周一推出　至今逾6000個公私營場所參與

社會 12:42 2020/11/13

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（擷自「安心出行」手機應用程式網頁）

本港新冠肺炎疫情反彈，政府下周一(16日)推出「安心出行」手機應用程式。副政府資訊科技總監黃志光指，已有逾6000個公私營場所參與，期望可協助巿民養成記錄習慣，如相關的士或訪地點曾有人確診，亦會通知用戶，惟暫未推廣至小巴、巴士及港鐵；強調應用程式不存在中央資料庫，資料31日後會自動取消，保障私隱。

副政府資訊科技總監黃志光接受港台《千禧年代》節目訪問時表示，「安心出行」手機應用程式已有超過6000個公私營場所參與計劃，當中私人場所近2000個；今日亦會向與零售業簡介程式，亦歡迎美容院、按摩和修甲的店舖支持計劃，惟暫時未推廣至小巴、巴士及港鐵。

黃志光指，期望程式協助巿民養成記錄習慣，像戴口罩一樣，巿民可在參與地點掃二維碼以記錄到過地點，如果巿民乘搭的士亦可掃或輸入車牌號碼就可以紀錄，如果相關的士或到過的地點曾經有人確診，都會通知有關用戶。

他強調，應用程式不存在中央資料庫，用戶資料亦不會上存，只會加密留在電話中，用戶亦毋須輸入資料，資料於31日後會自動取消，以保障私隱。

政府下周一推出「安心出行」手機應用程式，市民下載後毋須登記，可立即掃描場所二維碼記錄個人出入不同場地的時間；如果有關場地出現確診個案，程式將會通知用戶，並發出防疫建議。

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責任編輯：陳正怡

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