【食用安全】貝類海產內臟積聚毒素及重金屬　拆解帶子扇貝毒素最高危部分

▲ 食安中心建議食貝類海產前，要飛邊、走內臟。

天氣漸涼，不少人都會買帶子、扇貝等海鮮打邊爐或食海鮮蒸氣鍋，不過大家知道貝殼類海產並非整隻都可食用嗎？要食得安全，食安中心就提醒食帶子、扇貝時要飛邊、「走內臟」，而且煮熟後，建議只食粒肉（即閉殼肌）。

▲ （圖片來源：食安中心Facebook）

食安中心表示，由於帶子及扇貝都屬濾食性雙殼類軟體動物，牠們的生態環境與覓食習慣，令體內（尤其係內臟）可積聚有害物質，如貝類毒素、重金屬及微生物等。

進食受污染的貝類海產有機會痳痺性貝類中毒，香港不時會有零星個案和事故，且主要涉及帶子及扇貝。

痳痺性貝類中毒症狀：

通常在進食受污染雙貝類後數分鐘至數小時內出現，主要與神經系統有關，包括刺痛、痲痺、口部四周出現灼熱感覺、發燒、出疹和踉蹌等，並有腸胃病症狀。

患者通常在數天內康復，嚴重者可能出現癱瘓、呼吸停頓，甚或死亡。

食安中心指，雖然痲痺性貝類毒素在貝類體內的分布情況因品種而異，但有報告指進食內臟（消化腺）和生殖腺最易引致痲痺性貝類中毒。

食用建議

要食得安全，食安中心提醒，不同的烹調方法會影響進食帶子及扇貝的風險水平。

由於痲痺性貝類毒素集中於消化腺，而閉殼肌含有較少毒素，故食安中心建議摘除所有內臟，減少帶子、扇貝等貝類中的痲痺性貝類毒素。

此外，雖然烹煮不能消除痲痺性貝類毒素，但卻能把貝類中的毒素轉移到烹煮的汁液，令汁液含有毒素，食安中心也建議市民棄掉烹煮的汁液，以降低痲痺性貝類毒素水平。

同場加映，香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18主廚何振雄解釋元貝和帶子的分別，兼詳細教大家如何清洗：

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食用建議

要食得安全，食安中心提醒，不同的烹調方法會影響進食帶子及扇貝的風險水平。

由於痲痺性貝類毒素集中於消化腺，而閉殼肌含有較少毒素，故食安中心建議摘除所有內臟，減少帶子、扇貝等貝類中的痲痺性貝類毒素。

此外，雖然烹煮不能消除痲痺性貝類毒素，但卻能把貝類中的毒素轉移到烹煮的汁液，令汁液含有毒素，食安中心也建議市民棄掉烹煮的汁液，以降低痲痺性貝類毒素水平。

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責任編輯：羅嘉欣