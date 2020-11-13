【周末行山】西貢上窰古迹生態遊　尋隱世半月形堤圍大型完整灰窰【內附交通詳情】

▲ 今次介紹的郊遊路綫以北潭涌自然教育徑為起點，沿途經上窰民俗文物館和起子灣路，以曝罟灣為終點。

依山靠海、擁有豐富資源的香港，其農業曾盛極一時，現時西貢便有不少荒廢農村。這次記者介紹的北潭涌郊遊路綫，包括已被列為法定古迹的上窰村、生物多樣性豐富的紅樹林和曝罟灣荒廢魚塘的半月形堤圍。惟部分路段經崎嶇爆林路，需量力而為。

▲ 曝罟灣的堤圍原作魚塘之用，如今吸引不少釣魚愛好者。（攝影：陸明敏）

郊遊路綫以北潭涌自然教育徑為起點，沿途經上窰民俗文物館和起子灣路，以曝罟灣為終點。中間有分岔路可以進入上窰郊遊徑和上窰家樂徑，不過這條路綫並無涵括，坊間稱這為上窰郊遊徑並不正確。

紅樹林婆娑樹影

下車抵達發記士多，跟着指示牌往北潭涌自然教育徑方向，便到達上窰村入口復興橋。橋下是擁歐式名字的奧蘭治河（Orange River），附近因處河口位置，潮退時可看到部分河床露出水面，潮漲時則完全淹沒，兩旁婆娑樹影又別有一番景致。

▲ 奧蘭治河的景色優美，帶歐式情調。（攝影：陸明敏）

這個會受到潮汐力量影響的地方被稱為潮間帶，具有極高的生態價值，河道兩旁均為紅樹林。這裏的泥灘因常被海水浸淹，土質鬆軟，鹽份高又缺氧，因而適合可以排解鹽份的紅樹林植物，如桐花樹、秋茄樹生長，當然亦不乏泥灘孖寶：招潮蟹和彈塗魚的身影了。

往前走約8分鐘，就可到達上窰村和上窰民俗文物館。沿路有極多種類的植物和蝴蝶，生物多樣性豐富。

法定古迹大灰窰

上窰村早於1830年由廣東省寶安縣黃姓客家人興建，村民以製石灰、捕魚和農耕為生。由於農業和建築業發展初期，大量需求石灰作灰泥及肥田料，西貢昔日窰燒工業亦蓬勃，上窰村民亦因建窰燒造殼灰而致富。及後由於英泥及造磚行業的競爭，窰燒工業遂告沒落。60年代起，村民漸漸遷出，村落亦告荒廢。

上窰村及後於1981年被列為法定古迹，被活化成作上窰民俗文物館，展示過往村民的房舍、曬坪、廚房、牛欄、豬舍，以及一座6米高更樓，另外亦陳列了客家人的家具和農具。

最值得一看的，是附近有一個仍完好保留的大型灰窰。灰窰內部以耐火的紅磚砌築而成，外部鋪砌石塊加固，窰內堆積了村民在海底撈獲的珊瑚和貝殼，並以禾草和樹枝作燃料，逐層燒透後又再加入更多貝殼，直至填滿，燃燒數日後便成石灰。走下樓梯，可見到窰底有加強火力的風口。

繼續往前走，有很多大型廢棄建築物，令人頓生恐怖之感。到達起子灣與黃宜洲，可選到起子灣的方向，走了一會又遇到分岔路，往右是起子灣碼頭，可選往左邊入叢林。

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一彎月牙隱世風光

這條路開始難行，並非鋪好的路段，大石、碎石、落葉、樹枝樹幹組成的路不易走，宜穿着具抓地能力的行山鞋。走了大約10分鐘，就會見到有一段地圖上沒有顯示、直接通往曝罟灣半月形堤圍的小路，樹上繫了前人的絲帶作記認，跟住絲帶走便可。

不過這條小路是爆林路，十分險要崎嶇，大石上落耗費體力，加上碎石容易滑倒，沿着斜坡半爬半行，要手腳並用，枝葉橫生亦致腳步蹣跚，行山人士要量力而為。

行約10分鐘後，穿過叢林便可看得豁然開朗的景象，曝罟灣的半月形一綫堤圍映入眼簾。這裏原是以前村民蓄水養魚的魚塘，後來漸漸廢棄，剩下這一彎月牙。現時主要吸引少數釣魚愛好者前來垂釣，遊人罕至。堤圍早已日久失修，部分路段已化作碎石塊，雖有好心人在路段間築起小竹橋，但仍有一定危險。離開時，原路折返便可。

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熬煮12小時的牛骨湯飯

回到西貢市中心，巴士站附近有一間主打印尼峇里菜的排隊熱點白鬚旗艦店，其中招牌菜是勁足料的白鬚牛骨湯飯（$97連加一）。牛骨湯飯湯底用上30斤的牛骨和牛坑腩，每日新鮮熬製，牛肉味濃卻沒有油渣浮面，口感清爽，無添加味精，雖然有炸蒜、洋葱等，但充滿牛肉鮮甜味，拌飯亦不怕過鹹和吃滯。

牛坑腩軟腍，一咬便化，而且肉不肥膩帶膠質，加上與湯底一同熬煮的白蘿蔔，好入味。不過這個牛骨湯飯因為太受歡迎，很多時到下午便告售罄。

店舖採用小清新風格，樓高兩層。店名白鬚是印尼語Bakso的意思，意即牛丸，因店主喜愛在峇里島滑浪後點一碗牛丸粉而得名。除了進餐，店內還有大熒幕作電影放映，難怪吸引文青到訪。

上窰郊遊路綫

交通：西貢市中心巴士總站乘搭94號巴士（往黃石碼頭）到上窰站下車，抵埗會見到發記士多，沿指示牌進入。

路綫：北潭涌自然教育徑→上窰民俗文物館→起子灣→曝罟灣→原路折返

需時：約4公里，行山連拍照時間約兩小時。

補給：上山起始及中段經黃宜洲有廁所，除了起點士多，沿路無補給。

注意：部分路段險要崎嶇，須穿着行山鞋，並量力而為。注意防曬和水份補給。自己垃圾自己帶走，做個有公德心的香港人。上窰民俗文物館逢星期二休息。

記者：陸明敏