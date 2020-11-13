【恐怖護士】英國醫院接連8嬰離奇死亡　溫柔兒科護士涉奪命密謀再殺10嬰

▲ 英國一名護士涉嫌殺害8名嬰兒，並密謀再殺10名嬰兒。

一名眾人眼中善良可親的女護士，竟是殺嬰疑兇。英國一間醫院在一年多來接連有8名嬰兒離奇死亡，調查後發現在該醫院工作的一名護士涉嫌殺害這些嬰兒，並密謀再殺10名嬰兒。涉案護士被控8項謀殺罪及10項企圖謀殺罪，昨日（12日）在法院首次出庭應訊。

據英國《每日郵報》報道，事發於英國西北部的柴郡（Cheshire），當地的徹斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）在2015年3月至2016年7月期間，初生嬰兒的死亡率比平均水平高出10%，並逐月增加。院方感到非常擔憂，甚至一度關閉3個新生嬰兒護理室，但死亡數字未有下降。

大部分是早產嬰 死因一致

院方隨即展開內部調查，發現死亡的嬰兒大部分都是早產嬰，並死於心肺衰竭，而且腳部出現不尋常的斑點。其後警方介入調查，發現在醫院工作的30歲兒科女護士Lucy Letby有可疑，推測她在照護嬰兒的過程中下手。

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警方在2018年及2019年曾兩度拘捕Lucy，她最終獲准保釋。直至本周二（10日），警方第三度拘捕她，正式控告她8項謀殺罪及10項企圖謀殺罪。警方透露，Lucy涉嫌殺害8名嬰兒外，亦計劃殺害另外10名嬰兒，她昨日（12日）在地方法院首次出庭應訊。

別人眼中溫柔護士涉殺嬰

原本是眾人眼中溫柔可親的Lucy，由畢業開始已在該醫院的新生嬰兒護理室工作，甚至在醫院籌備新生兒科病房時，她還抱著初生嬰兒拍照，為醫院籌款出一分力。案件震撼當地社區，Lucy的親友表示難以置信，甚至堅稱她是無辜，他們如此形容她︰

她是一個相當善良的人，甚至連烏蠅都不敢殺。 她熱愛工作，是一名專業及善良的護士。

此外，有鄰居指自己看著Lucy長大，認為她是一個既可愛又甜美的女孩，對於她涉案感到很震驚。

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責任編輯︰王明芳