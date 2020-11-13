古洞北及粉嶺北擬建公營房屋逾1.5萬伙　最快2026年完工

▲ 古洞北擬發展新市鎮，港鐵已預留位置興建鐵路車站。（資料圖片）

公屋供應長期短缺，房屋署計劃於古洞北第19區及粉嶺北第15區東，興建公營房屋，分別可提供9,200及6,100伙，最快2026年完工。

據區議會文件，古洞北第19區地盤面積約6.32公頃，鄰近擬建的港鐵古洞站。土木工程拓展署正進行地盤平整和基礎設施工程，預計2022年至2024年完成地盤平整，之後將第19區交予房委會建屋。地皮以地積比率最高6倍發展，可建9座樓高140至145米的住宅樓宇，提供9,200伙，預計可住人口2.3萬人。發展項目將提供長者及幼兒中心、零售及康樂設施等，也鄰近擬建的新公眾街市。政府預計工程最快2022年展開，2026至28年分階段落成。

另外粉嶺北第15區東發展計劃，地盤總面積約4.54公頃，以地積比率最高6倍發展，可建6座樓高120至130米的住宅樓宇，提供6,100伙，預計可住人口1.5萬人。發展項目將提供社福設施，包括兩間安老院舍、長者中心，零售及康樂設施等，也會興建公共交通交匯處。政府預計2022年展開工程，2026至27年分階段完工。

發展局早前預計，古洞北和粉嶺北發展區總面積，共612.5公頃。當中近五成土地，保留作塱原自然生態公園、綠化地帶、農業等，實質發展土地320公頃。新發展區建成後，會提供7.2萬個房屋單位，近七成是公營房屋，容納約19萬人。首批居民最快2023年入伙，基建工程2031年完工，整個發展需時十多年。

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記者：吳卓峰