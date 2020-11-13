警方元朗區打擊色情場所拘捕106人　警指黑幫疫情下收入減招攬內地女偷渡到港賣淫

▲ （黃傑偉攝）

警方元朗警區刑事部、軍裝部及特別職務隊早前於元朗區展開代號「新歲」行動，打擊黑幫於區內色情場所。行動中搗破2間無牌酒吧、6間無牌按摩院及8間酒店賣淫房間；拘捕106名17歲至65歲的男女，其中5人有黑幫背景、17人屬非法入境者及1名雙程證人士。

元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽肇剛表示，受近期疫情影響， 內地性工作者難以雙程證到港，令黑幫操控色情事業收入大減，警方留意到活躍於元朗一個黑幫集團，轉以偷渡方式招攬內地女子到港賣淫，犯罪集團於內地以應用程式招攬性工作者，於珠海及深圳偷渡到港後到區內各種場所進行賣淫活動，黑幫更以一條龍方式安排女子往各式場所賣淫，當中包括酒店安排及膳食供應。

警方元朗警區刑事部、軍裝部及特別職務隊今年10月18日至11月11日，於元朗展開代號「新歲」的行動，打擊黑幫於區內色情場所。行動中搗破2間無牌酒吧、6間無牌按摩院及八間酒店賣淫房間，拘捕106名男女，介乎17至65歲，當中88人持香港身份證、1名雙程證人士及17名非法入境者，。

警方相信其中5人有黑社會背景，被捕人包括74名光顧酒客，及2名無牌酒吧經營人，被捕人涉嫌無牌賣酒、經營色情場所、非法入境、協助及教唆非法入境及倚靠他人賣淫為生等罪名。

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行動中檢獲證物包括16萬元現金，大量賣淫用品，包括避孕套、潤滑劑、毛巾、性感內衣、按摩床及大量酒類飲品， 總值約28萬元。警方仍然繼續案件調查，包括被捕人偷渡細節，及財富調查跟進，不排除再有拘捕行動。

警方相信已成功打擊區內區內黑幫色情活動，及堵截其收入來源。 警方提醒市民光顧該類型色情場所，除增加疫情傳播風險外， 場所內衞生情況亦不理想， 更有機會違反限聚令被檢控。

警方指近期社會轉趨穩定，前線人員漸轉運作正常，警方會繼續致力打擊非法活動，以維持社會安定及安全。

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記者：黃傑偉