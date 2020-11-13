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【愛心領養】2個月大遭生父虐打致頭部受創　4孩愛心夫婦領養男嬰以愛照料成長

育兒經 16:49 2020/11/13

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4孩愛心夫婦領養受虐男嬰，以愛照顧成長。

遭受嚴重虐待致終身殘疾的孩子，因一對愛心夫婦改變悲慘的命運。美國一名男童在2個月大時遭生父虐打致患上「嬰兒搖晃症候群」，慶幸在養父母照顧下，及時得到適切治療，健康地成長。

美國夫婦LeAnne和Eric Stadler在1996年結婚，其後育有2子2女，不過，他們仍覺得家庭未夠完整。受到父母曾收養孩子的影響，LeAnne一家在搬往較大的住所後，亦萌生領養孩子的念頭。

他們主動了解更多有關領養孩子的詳情，並與兒童服務機構建立良好關係，先後讓不同孩子在家中寄養，成為經驗豐富的寄養父母。

LeAnne夫婦最初看見Easton時，他瘦弱得像個外星人。（IG圖片）

心痛2個月大男嬰受虐

數年前，機構致電LeAnne和Eric表示，有一名需要緊急寄養的2個月大男嬰Easton，LeAnne二話不說便答應。然而，當她第一次到醫院看見Easton時，頓時感到心痛，

我從未見過這樣的孩子，皮膚透出藍色，全身的血管也清晰可見。

原來Easton自出生遭受親生父母虐待，生父承認，當時因為Easton哭鬧不止，他一怒之下，不斷搖晃孩子，更將孩子扔到梳化上致其頭部受傷，孩子掉下地後開始癲癇發作。

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機構職員補充，當Easton被人發現時，正睡在一堆骯髒的衣服上，而且有一段時間沒有進食，其後更確診患上「嬰兒搖晃症候群」（Shaken baby syndrome）。

他是如此可憐，身體很瘦小虛弱，一動不動，老實說，他很像一個外星人。

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積極幫助孩子治療

當LeAnne把Easton接回家，LeAnne從孩子的眼神看到他已經放棄，但LeAnne卻沒有放棄他，積極投入Easton的復康治療。Easton的病情在LeAnne一家的愛和關懷下，獲得極大改善，2歲時可不用靠輔助裝置走路。儘管他的發展較同齡孩子遲緩，但Easton看不到自己的差異，仍努力地成長。

經過數年相處，LeAnne認定Easton是他們家庭的一員，在去年Easton 3歲生日時，正式將Easton永久收養，成為他們第5名孩子。現已4歲的Easton仍在接受各種職業和物理治療，而其健康亦一天比一天好，經常看到他笑容滿臉。

許多人說他很幸運可以擁有我們，但我們不同意，我們能擁有他才感到幸運。

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責任編輯：王明芳 

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