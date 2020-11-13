【新冠肺炎】陳肇始：疫情有反彈不排除收緊限制措施　強制檢測研究已到尾聲會盡快公布

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，立法會衞生事務委員會討論新型肺炎的防控措施，食衞局局長陳肇始提到過去一周出現多宗源頭不明的新增確診個案，反映社區仍存在隱形傳播鏈，形容本地個案有反彈跡象，呼籲市民必須提高警覺；又強調現階段沒有空間放寬現行的社交距離措施，亦不排除會進一步收緊相關的限制措施。

食衞局局長陳肇始今日(13日)出席立法會衞生事務委員會，提到本港第三波疫情7月底達高峰後逐步回落，惟過去一星期出現多宗源頭不明的新增確診個案，反映社區仍存在隱形傳播鏈；而近日本地感染個案趨升，疫情有反彈跡象，市民因抗疫疲勞、社交頻繁及延誤檢測等各種原因，致小型爆發群組。

消息指本港今日新增6宗確診個案，包括昨日已公布的2宗不明源頭個案，不設疫情記者會。詳情請見【下一頁】

陳肇始呼籲市民必須提高警覺，否則一旦鬆懈，源頭不明個案或一觸即發，導致第四波疫情出現，加上冬季流感季節，或令本地疫情較第三波更嚴峻，政府必須採取「外防輸入」和「內防擴散」的防控策略，又強調現階段無空間放寬現行社交距離措施，亦不排除進一步收緊相關限制措施，包括就多宗本地個案涉酒店渡假研究修例規管。

對於有議員要求推行強制檢測，陳肇始稱聽到有意見認為應為爆發社區、高危群組和高風險職業人士，進行強制檢測，政府正積極研究相關法例，研究已到尾聲，希望能盡快公布。

今日起所有內地以外地區到港人士必須在酒店強制檢疫，田北辰議員質疑陸路入境人士有否確診個案，陳肇始回應指現時輸入確診個案中，沒有陸路入境人士。詳情請見【下一頁】

她又提到，政府非常積極聯絡世衞及多間生產疫苗的藥廠索取疫苗資料，當局已與部份藥商簽署不公開的協議書，政府承諾會採購供應全港市民所需的2倍疫苗數量。

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責任編輯：陳正怡