【跳繩減肥】容祖兒熱捧跳繩減肥法爆紅　物理治療師教4招跳甩脂肪：跳繩燒脂更勝跑步

▲ 物理治療師Jonathan認為，跳繩要手腳並用，還可調整快慢速度，減肥效果甚佳。

早前容祖兒在IG post跳繩爆汗的相片，更說每天跳會有減肥效果。其實跳繩動作簡單，如想更有效達至燒脂效果，可以透過不同難度的跳繩動作提升功效。

迅康復康治療中心物理治療師Jonathan Ma教大家4個跳繩招式，由初階至進階程度，可因應自己能力選擇。Jonathan說只要動作正確、持之以恒，便會達到瘦身的效果。

▲ 容祖兒日前在IG post跳繩爆汗的相片，由最初3000多下，到逾8000下，她說已近目標。（容祖兒IG圖片）

有6年跳繩經驗的物理治療師Jonathan，平日都有跑步、打拳及做健身，他直言跳繩是十分方便的帶氧運動：「從前我在英國讀大學，冬天時天氣很凍，很少出街做運動，便在室內跳繩。」

有減肥經驗的他，更說跳繩是一個很好的燒脂運動。「由於跳繩動作劇烈，可以在短時間內很快燃燒體內熱量，效果甚至較跑步更佳。而且跳繩要手腳並用，還可調整快慢速度，減肥效果甚佳。」

除了燒脂外，Jonathan說跳繩對身體還有其他益處，包括可增強心肺功能、增加骨質密度、訓練身體協調等。

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姿勢要正確避免受傷

進行跳繩運動時，Jonathan強調要有正確的姿勢。「跳躍時要用前腳掌輕輕落地，切忌用腳踭，因容易傷及膝頭。另外跳躍時要把腳腕、膝頭、髖關節微微彎曲放軟，整體要像一條彈弓，輕易靈活的跳起，這樣便可減輕以上3個身體位置的受力，避免出現受傷機會。」

Jonathan強調若關節痛或腳踭痛，都不適合做跳繩運動。

另外，跳繩時雙腳跳躍的高度亦要注意。「雙腳跳起離地，宜維持在大約5至10cm。如跳得太低，容易踩到繩；若跳太高，雙腳的關節受力會較大，落地時會容易受傷。」

▲ 27歲的迅康復康治療中心物理治療師Jonathan，跳繩已有6年時間，難怪身形很fit。(黃建輝攝)

▲ Jonathan說有不同種類的繩子（左起）︰輕身及較幼的Speed rope，使用時跳躍的節奏可以快一些，能加速消脂。較重及粗身的Weighted rope，揮動時上身要用較大力量，消耗能量會多一些。另外還有一般常用的繩子。(黃建輝攝)

在跳繩前，更要做熱身運動。「可以做開合跳、深蹲、跨步、揈下雙手，增進肌肉的靈活性。」

跳繩運動亦要有一雙合適的鞋。「跳繩雙腳落地時會有撞擊力，故最好穿上波鞋，宜選跑步鞋或訓練鞋（Training shoes），因會較軟身；又或者在地上鋪上軟墊，如瑜伽墊都是可以的。」

4款跳繩燒脂動作

Jonathan教大家4款跳繩動作，由基本至進階程度。「是以基本跳繩作變化，配合快或慢的速度，以及不同的手腳動作，簡單如雙腳像跑步前後腳落地；又或難一點的，雙手揮動兩次腳跳一次，這個就很講求雙手速度，以及跳躍的爆炸力。」

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記者：招美寶