【姊妹情深】黎姿為佘詩曼新劇《燕雲台》宣傳　玉瑩爾淳互動引網民緬懷《金枝慾孽》

▲ 黎姿與佘詩曼不時在網上互動。

阿佘佘詩曼在2018年憑內地劇《延禧攻略》爆紅，此後其所參與的劇集播出定會引起追劇浪潮。近日，佘詩曼新作《燕雲台》在內地播出，精湛的演技大獲好評，連昔日合作的好拍檔黎姿與林保怡都出Post支持。

內地劇《燕雲台》近日熱播，不時登上內地微博熱搜榜。佘詩曼的工作重心雖放在內地，但人緣相當好的她，仍獲一眾昔日的好拍檔幫忙宣傳新劇。

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▲ 佘詩曼新劇《燕雲台》熱播。（微博圖片）

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黎姿林保怡為阿佘宣傳新劇

黎姿在微博分享3張照片，包括阿佘的新劇劇照，另附有兩張二人於2004年合作的電視劇《金枝慾孽》的劇照，以及寫道：「這次你沒有情敵了」並標註了阿佘。

阿佘回應指：「這次你也不用再照鏡子了～」黎姿笑指：「終於只有金枝没有欲（慾）孽了…期待冬日第一杯奶茶」

其後，二人在《金枝慾孽》中的柏檔林保怡也轉發指：「爾淳開啟了全新生活，開心開心，Be Happy」阿佘亦再即時回應：「改天跟你們一起約飯，來嘗嘗我新學的奶茶～」

玉瑩小主（黎姿）、爾淳小主（佘詩曼）與孫大人（林保怡）的互動勾起不少網民的回憶，紛紛指她們很有愛，並期待3人將來有機會再合作。

▲ 黎姿與佘詩曼曾因合作《金枝慾孽》而成好友。（微博圖片）

佘詩曼黎姿時常互動

2004年《金枝慾孽》播出掀起追劇熱潮，該劇也被喻為宮鬥劇始祖。而黎姿與佘詩曼在劇中是敵也是友，二人的精彩演出成為當時的視后大熱，最終由黎姿奪得，但就有傳二人當年因爭獎而不和。

不過後來二人的發展路向已不盡同，阿佘在內地的演藝事業如日中天，而黎姿就息影從商及照顧3名女兒。

其實二人都不時在微博及Instagram互動留言讚美，雖然分隔內地香港兩地，但阻不了二人的姊妹情，不禁令網民驚嘆她們的友情。

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佘詩曼視后級演技

今次，佘詩曼在《燕雲台》中演蕭家長女蕭胡輦，再展視后級演技。

雖然她已44歲，但憑保養得宜的外貌及出色演技，仍把廿多歲的角色發揮得很好，獲網民力讚。

而她其中一場含淚出嫁的戲分，更被指為「瓊瑤式落淚」的最佳典範，完美演繹喊都靚過人！

▲ 佘詩曼被讚好演技。（微博圖片）