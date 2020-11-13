前政協因檢疫未能返港　涉襲擊案今缺席應訊

▲ （經濟日報資料圖片）

前政協、上市公司香港金融集團主席許智銘，涉與1名裝修工人在大浪灣村襲擊1名外籍男子，分別被控襲擊及傷人等罪。案件今（13日）於西九龍裁判法院再提堂，代表律師指許正身處內地，因檢疫問題未能過關回港，故未能到庭應訊。案件押後至2021年1月8日再訊，涉案裝修工則承認傷人罪，押後至同日處理。

涉案首被告為報稱裝修工人的陳明亮（55歲），被控1項傷人罪，控罪指他於2020年3月29日，在大嶼山宏貝道大浪灣村地段43號外，非法及惡意傷害男子MEDD Alexander Robert。

次被告為報稱商人的許智銘（56歲），被控1項普通襲擊及1項控刑事損壞罪，控罪指他於同日同地，襲擊同一名男子，以及損壞其手機。

案件今再提訊，許智銘缺席聆訊，代表律師解釋，許在身在內地，因檢疫問題而未能過關回港，其詳細原因暫時不明，另許母昨天因病去世，希望法庭准以押後案件8周。同案裝修工則承認控罪，辯方申請押後其案件待許的答辯一同處理，並透露許將會不認罪。裁判官將案件押後至2021年1月8日再訊，首被告續准保釋候判。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂