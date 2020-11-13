民主派12.1前不再出席立法會會議 葉劉質疑白𢭃人工

▲ 民主派13人辭職生效日期是12月1日。（資料圖片）

民主派4人喪失議員資格，另外15人總辭抗議，其中13人辭職生效日期是12月1日。換言之，這13位議員及其助理仍可獲取11月份薪酬。據悉，民主派議員會退出所有委員會，亦不會再出席大會；建制議員質疑，大半個月不出席會議，是否想「白𢭃人工」。

昨日的立法會大會，民主派議員沒有出席，新民黨主席葉劉淑儀在社交平台慨嘆：「現在議事廳，議會氣氛可說是截然不同。」指氣氛較以往平靜，沒有點算法定人數鐘聲，議事程序暢順了很多。

對於大部分民主派議員選擇辭職生效日期為12月1日，葉太稱，幾經細想，認為很大原因是給予僱員通知期，假如不給予通知期的話，便需要賠償代通知金，特別是民主黨，職員甚多，開支比其他獨立議員更大。認為民主派的「算盤」就是議員及其議助們的薪酬同樣發放至十一月底。

葉太又關注，距離12月1日仍有超過半個月時間，民主派議員會否乾脆消失於立法會而白支薪，「我真的百思不得其解。」讓大家拭目以待。

辭職信生效日期是12月1日的民主黨尹兆堅告訴傅流螢，民主派會退出所有委員會，亦不會出席之後的大會，避免政治觀感混亂，之所以選擇12月1日作為生效日期，是因為有處理立法會行政交接、財務及遣散同事的法律要求。

對於被質疑「白𢭃人工」，尹兆堅反問，是否應該總辭後仍繼續開會，繼續去「扑咪」回應政策，參與《施政報告》討論更合理？他又批評現任建制派議員不盡責，「唔坐定定，議事堂空空如也，讓人有打鐘機會。根本是失職！」勸他們不要再「牙擦擦」。

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