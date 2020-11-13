【新冠肺炎】新增4宗本地感染2人涉源頭不明　另有2宗輸入個案

▲ 本港新增6宗確診個案，包括4宗是本地個案。

本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，包括2宗感染源頭不明個案，涉及一名56歲威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館男職員及一名65歲退休人士，另有2宗早前確診個案相關；餘下2宗屬輸入個案，分別於德國及印尼返港。衞生防護中心及醫管局今日下午不設記者會交代疫情。

衞生防護中心公布今日新增6宗確診個案，當中2人感染源頭不明，屬昨日已公布的初步確診個案，包括一名56歲男子及1名65歲退休人士，另有2宗早前確診個案相關：

昨日初步確診個案中包括中大威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館職員、及一名65歲退休漢，曾由旺角步行至坑口，有關個案今日確診。詳情即看：【下一頁】

餘下2宗屬輸入個案，分別屬23歲男子於德國抵港，及一名33歲女子從印尼抵港，入住尖沙咀最佳盛品酒店：

第5,434宗：23歲男子，一直無病徵，11月11日乘搭LX138航班從德國抵港，由機場直接送院，並非機組人員、海員或外傭

第5,437宗：33歲女傭，一直無病徵，10月31日乘搭CX796航班從印尼抵港，入住尖沙咀最佳盛品酒店，相信屬第二個檢測樣本確診

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，自9月中起有20至30宗個案與尼泊爾人士相關，包括一名73歲女子有病徵而沒通知當局，令兒子和媳婦受感染，估計病毒有可能而因被帶出社區。詳情即看：【下一頁】

本港昨日增23宗確診個案，包括6宗涉及感染源頭不明的本地個案，有5人任職的士司機及復康巴士司機，衞生防護中心更新確診患者最新行蹤。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳正怡