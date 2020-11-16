【印花換購】7-Eleven推Sanrio隨身Mini Pouch　立體Hello Kitty迷你袋收納鎖匙及耳筒【附換購詳情】

▲ 7-Eleven推Sanrio characters隨身Mini Pouch！

7-Eleven聯乘Sanrio推出限定換購－Sanrio characters「隨身Mini Pouch」，共8款可愛Sanrio characters造型，採用夢幻糖果配色，充滿節日氣氛。大家於11月25日上午7時起，即可以指定印花或yuu積分換購Mini Pouch！

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一套8款Sanrio characters「隨身Mini Pouch」

由Sanrio characters人氣角色Hello Kitty、My Melody、Pompompurin（布甸狗） 、Kerokerokeroppi、Little Twin Stars、Ahirunopekkle（AP鴨）、Bad Badtz-Maru（XO）和Cinnamoroll（玉桂狗）組成一套8款矽膠物料的「隨身Mini Pouch」，質地柔軟，容易清潔。

收納各式小物

整個系列配以角色具標誌性的立體細節作點綴，大家可以配襯不同手袋或不同心情，都是Sanrio粉絲必儲之選！

立體設計的「隨身Mini Pouch」高約12厘米 x 闊約8.5厘米（實際尺寸因款式而異），背面設有拉鍊，可收納各式小物，例如：鎖匙、信用卡、耳筒、零錢及小飾物等等，亦可放入酒精搓手液、濕紙巾等。

多種用法

「隨身Mini Pouch」物料輕巧並附有掛帶連啪鈕，可勾於手腕上，或打開啪鈕後，亦可扣於手袋，無論放入手袋或單獨使用都一樣方便！單獨使用能方便外出午飯或做運動。

化身成聖誕裝飾

「隨身Mini Pouch」除了賓用度高，也可化身為聖誕裝飾。將LED小燈泡串放於較淺色的「隨身Mini Pouch」內並掛起，點綴於聖誕樹上，成為Sanrio閃亮聖誕樹。

換購詳情：

由2020年11月25日早上7時起至2021年1月5日（共6星期），顧客於7-Eleven分店（迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店除外）購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

由2020年11月25日早上7時起至2021年1月8日，儲齊8張印花加$65，即可隨機換購「隨身Mini Pouch」2個；或儲齊5張印花加$38，即可隨機換購「隨身Mini Pouch」1個。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠

以7,000 yuu積分加$1，隨機換購「隨身Mini Pouch」1個。

推廣日期：由2020年11月25日早上7時起至2021年1月5日止（共6星期）；獎賞有效期：由2020年11月25日早上7時起至2021年1月8日止。

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責任編緝：王芷瑩