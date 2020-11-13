【主播教煮】前主播認嘴刁禁太太入廚房重地　黃大鈞教煮冬蔭功大蝦意粉【內附食譜】

▲ 前主播黃大鈞自認「嘴刁」，半講笑地說太太煮得「唔夠好食」，所以自己全權負責廚房工作。

前TVB新聞主播黃大鈞，離開新聞界後一直身份多多，既做酒評人又是公關又搞寵物網站「毛城城」，近日他又重回幕前，為港台主持全新的電視節目《港食力》。是的，黃大鈞今回不講葡萄酒、不談愛犬，而是一邊示範煮食，一邊分享下廚心得兼講時事。

訪問當天，記者旁觀黃大鈞在錄拍第2集《港食力》的煮食環節，看見他一邊煎蝦，一邊在談08年泰國政治危機的採訪見聞，由當年的紅衫軍與黃衫軍，再講到當今泰王的小背心，仍不忘分享煮意粉的貼士。他是次示範的是充滿fusion味道的冬蔭功意粉，材料有大蝦有芫茜有巴馬臣芝士，還加入青檸汁等調味。記者嚐了幾口，覺得確是醒胃，意粉也頗彈牙。

▲ 《港食力》有不同飲食環節，包括介紹香港的古早味道，以及蔡子強講飲食文化等。首集，黃大鈞便透過示範教做美式漢堡兼談美國公佈的制裁名單。（港台提供）

疫境廚神愛創新

「我把在超市見到的冬蔭功湯料，就想不如用來煮汁，再放落意粉。我看了別人做法後，加入自己的構思去改良。」他在煮食方面滿有心得，而時事方面，2012年離開新聞界的他，自言一直有留意社會上發生的事。

談到這個新節目，他指出：「並非只是講食，我也想加插一些時事的內容，變成一個非一般的時事節目，同時是非一般的飲食節目。」

其實黃大鈞早年曾獨自到澳洲留學，那段期間，煮食成為他的生活日常。「去澳洲前，我阿媽教了我炮製肉醬意粉及葡國雞，我就是由這兩款食物開始去學煮食。 」不過，他回港當電視台記者後，下廚機會大減。「一星期只有一兩日我會煮飯，因為忙，也因為我鍾意出街食好東西。直到疫情期間，我才再次磨練廚藝，煮多些不同的菜式。」

▲ 黃大鈞說因為近期的泰國社會運動，啟發他在節目示範冬蔭功大蝦意粉。（曾耀輝攝）

黃大鈞教煮「冬蔭功大蝦意粉」

步驟：

1.蝦解凍洗淨，除去蝦頭及蝦殼，蝦背剪開清理蝦腸。

2.用廚房紙印乾蝦肉，用少量鹽及胡椒醃一醃。

3.爆香兩至三粒蒜頭，煎香蝦頭及蝦殼，加入500毫升食水，水滾後轉中小火，蝦湯煲剩大約一半水，隔渣備用。

4.切碎及樁碎材料：香茅約半支，南薑約10片，指天椒2隻，檸檬葉4片。

5.用平底鑊把蝦煎至九成熟盛起備用。

6.在同一個平底鑊炒香本菇，加入已樁爛的香料、2湯匙茄膏、1.5湯匙冬蔭功辣醬、蝦湯、160毫升椰漿、1茶匙魚露及1茶匙糖，醬汁煮滾後轉中小火。

7.用另一煲煲水，加入1茶匙鹽，水滾放入250克意粉，煮至八成熟，夾起意粉放進醬汁拌勻及煮熟。

8.收汁後加入蝦、車厘茄、芫茜及青檸汁。

9.上碟後可放一些芫茜及巴馬臣芝士。

▲ 黃大鈞表示他享受下廚樂，而他婚後也全權負責家中煮食。（曾耀輝攝）

全權負責家中煮食

他自認「嘴刁」，半講笑地說太太煮得「唔夠好食」，所以自己全權負責廚房工作。不過平日兩公婆在家，他就不會煮得複雜。

他又說向來視煮食為減壓的興趣：「疫情期間，我也有在社交平台分享下廚樂，港台告訴我有這個新節目構思，大家便一拍即合。」錄影兩集後，他發覺一邊煮一邊講是有難度的：「我自己煮食比較隨意，但在鏡頭前，如落糖的份量都要講清楚是一匙抑或半匙，事先的準備工夫就要更多。 」

▲ 英國名廚Jamie Oliver盡用食材及隨心的煮食風格，黃大鈞甚欣賞。（取自Jamie Oliver IG）

他享受下廚隨意的感覺，大概就是受英國名廚Jamie Oliver影響吧。「我一直都有睇Jamie的節目，他下廚很隨心，像切番茄不需要每一片都一樣厚薄，輕鬆煮食enjoy過程就得。他也有些理念是我很欣賞的，好似要把食材用盡，不要浪費。不一定要食貴嘢，只要食材夠新鮮，一樣可以整得好味。」

他笑說：「但凡健康的食物都不好吃，好吃的都不健康。飲食方面，我覺得要好味行先。」話雖如此，他還是會選擇新鮮食材，而盡量少吃處理過、有很多食物添加劑的肉類。

媽媽愛心豬肉餅

黃大鈞自認最拿手是炮製卡邦尼意粉，也喜歡研究西式燒烤：把斧頭扒慢煮完再燒、煙燻三文魚柳等，總之燒烤就不會只食魚蛋、腸仔。「中式餸菜方面，我就愛炒餸，因為夠快手。我又很喜歡吃媽媽煮的豬肉餅，但自己不會試煮這一味，因為潛意識覺得吃媽媽煮的便好了，我不想挑戰媽媽的廚藝。」

約8年前，因病離開TVB的黃大鈞，這些年來在事業方面就作了多方面嘗試，他坦言：「當年離開電視台的其中一個原因，是公司規定做記者就只可以做記者。當年，已有人搵我寫酒的專欄，我很想寫，但上司的答案是No，就算有同事想兼職教新聞，都不批准。當年我還後生，仍有很多工作想嘗試，所以便辭工了。」他表示，近年仍有跟機構合作搞班教小學生做小記者，享受教學相長的過程。可見他愛飲愛食愛寵物之餘，對傳媒的工作仍有感情。

▲ 黃大鈞加入新聞界前參加國泰航空的實習機師計劃。（取自黃大鈞facebook ）

曾做實習機師學危機處理

談到近期的新聞，黃大鈞對於國泰航空裁員感受殊深：「因為我曾參加國泰航空的實習機師計劃，去了南澳洲學揸飛機1年，考得商業機師的牌照。雖然已經有飛了200多個小時的經驗，但唔算揸得好。當年國泰覺得我的progress不是太理想，因此我沒有在航空界發展，改為在新聞界工作。 」

回想起來，他覺得駕駛飛機獲益良多，令他學會如何處理危機。目前他最希望他認識的航空界朋友，可以盡快在事業上找到出路再作新發現。

《港食力》

播映日期及時間：11月13 日起逢星期五8pm

播映頻道：港台電視31

記者：胡慧雯