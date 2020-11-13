【曬陳皮】曬錯果皮養生變傷身　中醫拆解陳皮青皮功效：常吃青皮易破氣

▲ 中醫指出，陳皮行氣健脾，但常吃青皮則較易破氣。

曬陳皮的日子又到了，不少果檔已開始賣新會柑。註冊中醫師陳俊傑指出，不少人也揀錯果皮，結果曬陳皮變成曬青皮，養生變傷身。TOPick請來陳俊傑醫師講解曬陳皮要揀甚麼果皮、青皮和真正的陳皮有何分別、曬錯果皮對健康的影響，以及食用貼士。

▲ 11月開始已有商販售賣青皮。（網友提供）

1. 曬陳皮要用甚麼果皮？

製作陳皮要用已成熟的新會柑，即果皮已轉為橙色或橙黃色。

2. 何時是曬陳皮的黃金時間？

香港的新會柑在樹上成熟的時間通常為11月尾、12月頭。那個時候是摘下來製作陳皮的最佳時期，而且果肉不會太酸。吃掉果肉後，要立即曬果皮，以防發霉。

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3. 不少人也在曬青色的果皮，是否曬錯了？

青皮是取自未成熟的柑皮，雖然也是果皮，但無論曬多久，也只是「老青皮」，始終不是陳皮，功效也不一樣。青皮價格比陳皮便宜不少，也會散發一些香味，部份人煮食時會加一些青皮，以提升味道。但一般不建議以青皮用作食療，或長期食用。

▲ 註冊中醫師陳俊傑指出，陳皮（左）行氣健脾，青皮（右）疏肝利氣，但經常食用易破氣。（湛斯雅攝）

4. 青皮和陳皮功效有何分別？

青皮

屬於常用的中藥，有疏肝利氣作用。

性質較強，用錯易傷身，故只作藥用，不會當作食物。

▲ 相片果皮為曬過的青皮。陳俊傑醫師指出，青皮無論曬多久也只是「老青皮」，而非陳皮。（湛斯雅攝）

陳皮

性質較平和，有行氣健脾作用；存放時間愈長，功效愈佳。

屬於藥食兩用的食材，若不慎多吃，也不易傷身。

相對陳皮，青皮更為行氣、化濕，但若配用不宜則較易傷身，故只建議作藥用，不宜作為食材。

▲ 相片為30年老陳皮，用成熟新會柑曬製而成，有行氣健脾功效。（湛斯雅攝）

5. 有甚麼陳皮茶療、食療推介？

陳皮通常有三塊瓣，可以摘下其中一塊或半塊，用來沖水飲用、煲湯，或於煮食時調味。

焗陳皮水：取出一塊陳皮，洗走表面的座塵，然後放進熱水中，焗陳皮水飲用，有健脾袪濕作用。



陳皮綠豆沙：綠豆沙性質偏涼，宜加入糖、陳皮，陳皮有健脾作用，加入陳皮可減少腹瀉不適症狀。但要注意，陳皮綠豆沙性質依然寒涼，體質偏寒人士不宜多吃。



烹煮性質偏涼的瓜菜湯，也可放一兩塊陳皮，有助袪寒。

6. 在超市買到的九製陳皮，可有甚麼功效？

宜作零食。若有痰就不宜進食，避免加劇症狀，因有可能加入了其他不明成分。

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記者：黃泳欣