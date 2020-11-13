可持續發展委員會今公布長遠減碳策略　逾8成市民反對區域合作購電

▲ 環境局轄下可持續發展委員會於今日公布香港「長遠減碳策略」。(洪芷晴攝)

環境局轄下可持續發展委員會於今(13日)公布香港「長遠減碳策略」。委員會表示共收到共7.1萬份意見，報告總結列出55項建議，其中目標在2050年或之前達致零碳排放；提到備受關注的「區域合作」，報告認為，「區域合作」輸入能源在減碳上扮演一定角色，不排除會向內地購電，惟強調並非一定是內地；委員會在會上聲稱，有9成市民支持減碳，惟記者查看報告顯示，逾8成市民不支持以區域合作方式達致深度減碳。

委員會去年中舉辦多個公眾參與活動，並收到逾7.1萬份意見，及逾5000份請願信，委員會主席李國章指，委員會在考慮收集到的意見後，認為香港應在2050年或之前逐步邁向淨零碳排放，為全球將平均溫度的升幅限制在工業化前水平以上攝氏1.5度內出一分力。

委員會提出在2050年前逐步達致「淨零碳排放」，李國章指，這是個較進取的目標，但考慮到市民期望及香港實際情況，指香港是先進城市，有完善基建、優秀人才及穩健財政，相信有條件訂立進取目標。

他指，香港在制定減碳策略時，應建基於這個願景，而有關策略應達致6項總體目標，分別是促使社會作出徹底性的轉變邁向低碳生活、加快轉用零碳能源、締造可持續的建築環境、推動交通系統的低碳轉型、發揮綠色及可持續金融對低碳轉型的作用，以及在減緩、適應及應對氣候變化方面尋找更多創新方法。

對於有意見反對從內地輸入更多核電或再生能源的「區域合作」建議，可持續發展策略工作小組主席黃煥忠表示，本港無法迴避能源區域合作，認為要綜合不同地方的形勢，檢視當地的供應及穩定性等因素來作決定，不認為要排除向內地購入潔淨能源，他強調，安全、穩定、環保及價錢合理的能源，仍然是考慮因素，而委員會只是提出方向建議，並非實際提出要向某一國家或地區買電，又指內地是全球五大氫能國的首位，不排除可向內地購電，但強調並非只有內地一個選項。李國章亦認為，不應將政治帶入委員會，凡涉及內地的事都不會一定做或不做。

會上，不少記者追問，在該會收到的意見當中，有多少人反對區域合作，主席李國章未有正面回答，僅稱有9成市民支持減碳，惟會後記者查看報告分析顯示發現，有約84%市民對透過區域合作等深度減碳措施表示不支持。

該報告書原訂去年底前向政府提出，黃煥忠表示，由於收集到的意見數量多，加上疫情及社會事件，影響到報告的公布時間，「用zoom好難做得快」，強調委員會無心拖延；他又提到，報告屬方向性文件，「並非實際執行」，若政府同意後會再訂出計劃再作落實；報告將於今日稍後交給政府跟進。

另外，天文台前台長林超英早前辭任長遠減碳策略支緩小組召集人，李國章表示，林超英向小組提出了很多有用意見，「他可能是很心急，但當中好多規矩要跟，所以他有少少不高興」，但指林超英大致上同意委員會報告內容。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴