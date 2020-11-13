【新冠肺炎】23歲居太古城浸大女學生確診　任職的協恩中學須停課14天

▲ 23歲居太古城浸大女學生確診，任職的協恩中學須停課14天。

本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，當中2宗涉與早前確診個案相關，包括一名23歲女子為早前第5398宗確診23歲體育、運動及健康學系女學生的同學，於協恩中學任實習老師，曾於11月10日返校，衞生防護中心已建議校方停課14天。

衞生防護中心今日公布新增6宗確診個案，當中2人感染源頭不明，屬昨日已公布的初步確診個案，包括一名56歲男子及1名65歲退休人士，同日亦錄得不多於10宗初步確診個案。詳情請見【下一頁】

另有2宗與早前確診個案相關，其中第5435宗確診的23歲女子，居太古城太湖閣，屬早前第5398宗確診23歲體育、運動及健康學系女學生的同學，無出席北角海尚萃酒店及帝京酒店的staycation。

涉及第5398宗確診的23歲體育、運動及健康學系女學生潛伏期和傳染期均有到北角海尚萃酒店及帝京酒店staycation，並曾出入各區跆拳運動場。詳情請見【下一頁】

中心指，病人最後曾於10月23日返浸會大學，於協恩中學擔任實習老師，曾於11月10日返校，衞生防護中心已建議校方停課14天，亦會向校方派發樣本瓶檢測。

另有第5436宗確診50歲女子，屬早前第5409宗確診男的士司機的太太，居長沙灣海麗邨海暉樓，曾於11月6日到海麗商場及喜兆年酒家，亦於11月10日到過北河街街市。

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記者：陳正怡