【強心湯水】氣候突變易誘發心臟病及中風　中醫推介2款強心補氣血食療【內附食譜】

▲ 徐醫師提醒，因天氣寒冷會使血管收縮，有機會令部分本身慢性病患者的血壓升高，因而增加心血管疾病風險，如心臟病發、中風等，要特別小心。

心臟病、中風等心血管疾病往往在冬季特別常見，不少長期病患者因氣候突變、未做足禦寒措施而導致病發，其實這類病人本身已體虛易受寒，生活、飲食習慣都必需要留意。持續調理身子，即使寒流突襲，身體都頂得住。

雖然香港剛迎來史上最熱的立冬，但註冊中醫師徐思濠指天氣經已持續帶有涼意，一般身體強壯的人士未必覺得有太大變化，但老年人、氣血不足及缺乏調理者，其實好容易被輕微的氣溫變化所影響，受冷後出現一系列身體徵狀。「手腳四肢不溫，消化功能及食慾下降，較易周身骨痛、無精神。從中醫養生防病的立場看，有這些現象就是身體不平衡的反應，應提早作防禦、改善體質。」

臉色舌色反映心臟狀況

徐醫師提醒，因天氣寒冷會使血管收縮，有機會令部分本身慢性病患者的血壓升高，因而增加心血管疾病風險，如心臟病發、中風等，要特別小心。「若平時多作體質補強，做到強心通脈的話，就可令身體的陽氣提升，血脈循環自然改善，減低病發危機。」

心臟狀況可從臉色、舌色觀察得到，徐醫師指若臉色蒼白或萎黃，舌頭淡白無血色，即代表患有虛症、血氣不足，常見於氣虛血、曾失血過多的病人身上。「因血虛而心神失養，人體得不到滋養的話，這類人士傾向會手腳冰冷、易疲累或無神，更有機會出現心悸、心驚。」都市人常常長時間工作、缺乏休息，大多傾向臉白舌白。

▲ 註冊中醫師徐思濠指脈搏過快或過慢同屬異常，一分鐘不足60或超過85下都要注意，若節律不均，時快時慢或中間有間斷，都有機會是心血管問題。（程志遠攝）

另一種則為臉色、舌色都偏暗、甚至帶紫，顯示病人血液循環差，血液運送氧氣的功能不佳，因而誘發血瘀。此類人士多為膽固醇、血脂高，或本身患有心臟病的病人。

血液內雜質多，故循環變差、導致臉和舌現紫瘀色，這類人士常見會有心口翳痛，或刺痛的不適反應，少做運動又嘴饞者易有。

面對上述情況，中醫會循「虛則補之、實則卸之」的原則做治療，若臉色白、氣血虛，就用補氣益血、強心的方法，補益體內不足的物質。若血瘀帶紫，則要強心活血、通脈，改善循環。

配合中藥、食療調理身體，而因應季節變化，若身體徵狀因受寒而加劇，會再加上熱療如溫灸、浸腳、薰蒸的方法，以溫補陽氣來散寒，人體受熱、血管放鬆後，血液循環自然就會改善，徵狀亦會紓緩。同時間，病人的保暖禦寒措施都要做足。

▲ 烹調時需小心留意，縱使食材有效，但若長期食得過鹹，血液黏稠風險會增加，變相反而加重心臟負擔。（iStock圖片）

強心要食紅色、甘味食材

中醫學認為心主血脈和神志，故人體的血液循環情況、神志與思維清醒與否，都與心臟有關連。若想循食療為心臟做保健，徐醫師指因五色入五臟，赤紅色的食物即與心對應，但顏色以外亦要考慮味道，非每種紅色食材都有效。「赤紅色食物可入心經，顏色外也要顧及味道，赤紅色兼甘味的食物，就具入心和滋補兩個功效，可補益強心。」

紅肉如牛、羊性溫兼滋補，適合體質虛夾寒的人士，其他食材另如杞子、川芎、紅棗、紅豆或龍眼肉都可。

▲ 近年流行的茶療材料玫瑰花、洛神花都是紅色，不過各帶辛或酸味，雖有活血、通血脈之效，可改善血液循環，但補益功效卻未如甘味食材佳。（陳智良攝）

有人認為食療應「以形補形」，心臟狀況差就吃豬心進補，徐醫師指兩者的確有關，豬心有「藥引歸經」的原理。「用豬心煲湯的話，同時都會放入其他藥材，其實正借用豬心將藥效引到心臟，在食補的立場有用，但在醫療上就未必有效。」

而所謂「以形補形」，中醫的解釋是利用食材營養去滋補形體，具一定功效。「動物心臟肌肉是纖維蛋白較重的心肌組織，人體心臟的纖維組織也是相若，故在此立場下，食療的療效就會較好。同樣地，吃雞腳、豬腳會對人體手腳有幫助，因動物、人體的手腳內裏都有好多關節液、筋、軟骨組織，是對應的營養物質。」

兩款強心保健湯水（3至4人分量）

▲ （被訪者提供）

1.田七去瘀通脈湯

材料︰熟田七、杞子各3錢，淮山、黨參各4錢，赤靈芝2錢、蜜棗3粒，另可加瘦肉或雞。

製法︰將所有材料加入3公升水，水滾後轉慢火煲兩小時。

功效︰適合臉色和舌色淡白，以及血管有阻塞，患三高易中風者，可益氣活血、去瘀通脈，扶正強心。

▲ （被訪者提供）

2.參芪益氣扶正湯

材料︰紅參、黃芪各3錢，淮山4錢、沙參各5錢、百合1両、大棗4粒，另可加豬或牛腱半斤，或雞一隻。

製法︰將所有材料加入3公升水，水滾後轉慢火煲2小時。

功效︰適合正氣不足及神疲乏力的人士，可補氣血、強心脈。

記者：吳霆俊