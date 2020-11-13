【港大藏屍案】案發前死者與子女因廁板問題爭執　張祺忠指源於死者擅換兒子房廁板

▲ （經濟日報資料圖片）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（13日）於高等法院續審。被告今繼續自辯時剖析案發前一晚，引起妻子與女兒爭執的洗手間事宜，是源於妻子擅自將兒子房間內洗手間的廁所板，與出租物業的廁所板對調，兒子一怒之下，將女兒與妻子共用的廁所以膠紙封住，並在上面塗上朱古力醬，女兒因此要求妻子清理。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

根據死者胞妹早前的證供指，死者於案發前一晚曾與女兒Nancy就家中洗手間事宜而爭執，Nancy並因此離家，被告隨後因此與死者爭執。被告今自辯時解釋，事件源於夫婦二人於2018年8月處理牛池灣出租物業的洗手間時，因為座廁與廁所板顏色不同，死者遂將兒子Scot 房間內的廁所板與出租物業的對調，Scot因此感到不滿。

Scot其後將死者與Nancy共用的座廁用膠紙封住，並在上面塗上朱古力醬。Nancy因此無法使用該洗手間而感不便，故要求死者清理。被告指情況持續超過一星期，被問及為何沒有人清理，被告指「Tina（死者）話唔係佢搞成咁嘅，Nancy話係佢激嬲Scot先搞成咁，所以要佢搞返掂佢，Scot更加唔會自己搞返掂啦。」

被問及死者用以開新銀行戶口的400萬元支票，被告則解釋支票是由他開出的，但他事前並不知道死者打算開新戶口，亦不知道死者將支票兌現，他是直至死者去世後數天，才知道死者嘗試將支票兌現。張指開出支票時沒有詢問死者用途，因為死者之前亦曾要求他開支票，他亦擔心一旦詢問會被死者責罵。聆訊下午續。

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記者：楊詠渝