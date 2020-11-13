對司法人員「起底」禁制令續　法官指頒令後「起底」仍持續

▲ 律政司今向高等法院申請延續法官及司法人員遭「起底」臨時禁制令獲批。(經濟日報資料圖片))

律政司早前向高等法院申請針對司法人員及其配偶和家屬遭「起底」的臨時禁制令，獲法庭批准至今(13日)屆滿，律政司今向高等法院申請延續禁制令獲批。法官指即時臨時禁制令頒下後，針對處理示威及國安法等的法官和司法人員遭「起底」情況仍然持續，有法官的家人接連被電話滋擾。法官強調法官並非政治任命，不會受政治影響判決，只根據證據判案，絕對不會因為受種種威嚇而影響。

原告律政司司長；答辯人為非法及故意地作出禁制令中所述行為的任何人。

律政司今申請廷續臨時禁制令時，就其中1名受滋擾的司法人員誓章顯示，他及其家人的個人資料包括身分證、車牌等被披露，並被用作申請器官捐贈及就新冠肺炎檢測。

律政司一方認為任何與訟人士若對法官判決有任何不滿，可循合法途徑提出上訴，而非利用「起底」方式作批評，藉以藐視司法公義。基於公眾利益及為防止司法人員受干預，律政司作為公眾利益守護者有必要介入，阻止有關不法行為，而法庭於平衡言論自由及私隱後，應延續有關禁制令。

法官判決時指，法官從來是以是非黑白判案，而非以黃藍作判斷。法官指近月就處理涉及示威或公安法的裁決及判刑的法官不斷面對「起底」，包括其個人及家人的個人資料均被披露，部份帖文留言指「法官不得好死」。即使於2020年10月30日法庭頒下臨時禁制令後，網上對法官及司法人員的「起底」情況仍然持續，包括針對處理國安法或其他敏感政治議題案件的法官及其家人資料等。

法官強調，法官及司法人員並非政治任命，不會牽涉政治過程及決定政治議題，只基於證據作判決。法官引述律政司一方指，遭「起底」的事主不會因此受威脅，並會繼續履行其職務，律政司相信任何法官或司法人員均不會因此不合法舉動而屈服。

法官特別提及，《基本法》沒有說明三權分立或行政主導，但卻有提及司法獨立，並強調法庭須維護司法獨立及不受干預，任何法官或司法人員不會受行政主導。

法官同意有關禁制令於一定程度上影響到言論或表達自由，惟法庭經衡量過所有權利及受「起底」人士影響等因素後，認為不合法的「起底」行為應予以禁止，並應受法庭判罰，以遏止日益增加的「起底」情況。

法官重申法官及司法人員一般不會就其被評論的判決發表任何意見，根據守則法官只可透過判詞發表意見。法官續指現行制度容許與訟人士提出覆核或上訴，若要對法官或司法人員行為作出投訴，亦有合適投訴程序。

法官認為禁制令適合延續至審訊或法庭另行頒令為止，而有關頒令將於香港警察、律政司及政府網頁刊登。

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記者：林育慧