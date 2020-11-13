  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉兆佳︰人大決定反映中央對民主派不存幻想

政治 15:36 2020/11/13

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

劉兆佳指，拉布行為從來都不被容許。（資料圖片）

港府根據全國人大常委會作出的決定，宣布民主派4人喪失議員資格。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央是看到最近一個多月立法會的發展，覺得民主派無改變鬥爭及對立的立場，對他們不再存幻想才出手。

劉兆佳今日在電台節目上稱，中央原本無打算就立法會議員資格問題作決定，只處理延任問題，原意是交特區政府處理。惟見到最近議會的發展，認為未來一年立法會無法有效處理各樣應對社會、經濟、民生危機及疫情等工作，預計未來會有更惡劣情況而預先作出部署。

至於為何以前可以拉布，現在卻不被容許。劉兆佳指出，拉布從來都是不被允許的，只是中央過去顧慮多，顧及民情、選情、即使不高興亦採取容忍態度，希望經過勸喻加以改善，例如中央屢次發表聲明，2017年國家主席習近平訪港時亦劃下3條不許觸碰的「紅線」，可惜沒人聽，反對派及其支持者，更誤以為中央無勇氣和決心去做，甚至將「中國怕美國、怕民意」變成動員群眾的理據，令他們產生「中央政權會崩潰」等錯覺，誤判形勢，促使年輕人勇於鬥爭，誤以為必勝無疑，才導致現時局面急轉直下。

被問到是否現時中央不再顧及民情、選情，劉兆佳指，現在已上升至國家主權、安全、發展利益等層面，相比之下，民意和西方制裁已相對次要。至於選情，更是言之尚早，要視乎未來一年發展，視乎政府能否有效運作。他相信，未來可進入議會之人，應是一些願意在《憲法》和《基本法》框架下運作的「忠誠反對派」，而激進派、親西方人士很難符合參選資格。

對於中聯辦日前的聲明提到，「愛國者治港是必須堅守的政治規矩。」劉兆佳指出，有關說法是已故國家領導人鄧小平80年代起草《基本法》時已提出，惟當時的定義較寬鬆，只要不損害國家民族利益、破壞「一國兩制」等即可。現時人大常委會決定是豐富了愛國者標準。他認為，有議員到外國尋求外國勢力支持，或不斷令立法會無法運作等，從中央角度並不合乎愛國者標準。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林曉君

相關文章

【DQ議員】港澳辦：留任「反對派」值得肯定　總辭公然挑戰基本法權威
15:58 2020/11/12
【DQ議員】港澳辦：留任「反對派」值得肯定　總辭公然挑戰基本法權威
【DQ議員】譚耀宗稱宣誓修例應包括區議員　譚惠珠強調DQ與拉布無關
16:22 2020/11/12
【DQ議員】譚耀宗稱宣誓修例應包括區議員　譚惠珠強調DQ與拉布無關
【DQ議員】立法會秘書處︰已收齊15名民主派議員辭職信
17:42 2020/11/12
【DQ議員】立法會秘書處︰已收齊15名民主派議員辭職信
【DQ議員】大律師公會斥程序不當　不應剝奪任何人權利
22:35 2020/11/12
【DQ議員】大律師公會斥程序不當　不應剝奪任何人權利
立法會 立法會選舉 政治 劉兆佳

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
16:45 2020/11/12
【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
【保護自己】大埔散貨場店員向初中女生展示性玩具　遭性騷擾學生情緒不安衝入補習社求助
12:26 2020/11/12
【保護自己】大埔散貨場店員向初中女生展示性玩具　遭性騷擾學生情緒不安衝入補習社求助