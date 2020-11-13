劉兆佳︰人大決定反映中央對民主派不存幻想

▲ 劉兆佳指，拉布行為從來都不被容許。（資料圖片）

港府根據全國人大常委會作出的決定，宣布民主派4人喪失議員資格。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央是看到最近一個多月立法會的發展，覺得民主派無改變鬥爭及對立的立場，對他們不再存幻想才出手。

劉兆佳今日在電台節目上稱，中央原本無打算就立法會議員資格問題作決定，只處理延任問題，原意是交特區政府處理。惟見到最近議會的發展，認為未來一年立法會無法有效處理各樣應對社會、經濟、民生危機及疫情等工作，預計未來會有更惡劣情況而預先作出部署。

至於為何以前可以拉布，現在卻不被容許。劉兆佳指出，拉布從來都是不被允許的，只是中央過去顧慮多，顧及民情、選情、即使不高興亦採取容忍態度，希望經過勸喻加以改善，例如中央屢次發表聲明，2017年國家主席習近平訪港時亦劃下3條不許觸碰的「紅線」，可惜沒人聽，反對派及其支持者，更誤以為中央無勇氣和決心去做，甚至將「中國怕美國、怕民意」變成動員群眾的理據，令他們產生「中央政權會崩潰」等錯覺，誤判形勢，促使年輕人勇於鬥爭，誤以為必勝無疑，才導致現時局面急轉直下。

被問到是否現時中央不再顧及民情、選情，劉兆佳指，現在已上升至國家主權、安全、發展利益等層面，相比之下，民意和西方制裁已相對次要。至於選情，更是言之尚早，要視乎未來一年發展，視乎政府能否有效運作。他相信，未來可進入議會之人，應是一些願意在《憲法》和《基本法》框架下運作的「忠誠反對派」，而激進派、親西方人士很難符合參選資格。

對於中聯辦日前的聲明提到，「愛國者治港是必須堅守的政治規矩。」劉兆佳指出，有關說法是已故國家領導人鄧小平80年代起草《基本法》時已提出，惟當時的定義較寬鬆，只要不損害國家民族利益、破壞「一國兩制」等即可。現時人大常委會決定是豐富了愛國者標準。他認為，有議員到外國尋求外國勢力支持，或不斷令立法會無法運作等，從中央角度並不合乎愛國者標準。

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責任編輯：林曉君