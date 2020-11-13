【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹玩普拉提　被網民取笑身高Judy高EQ回應

▲ 鄺潔楹玩普拉提。（取自鄺潔楹IG）

在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演島大女神Venus的鄺潔楹（Judy），一向頗好動，她早前約兩位好姊妹陳婉衡（Alycia）、鞏姿希郊遊行山。

昨晚（11月12日），她在個人社交平台上載在普拉提核心床（Pilates Reformer）做拉筋的照片，原來她身體頗柔軟，可欲擺出一字馬的姿勢。

不過有網民拿她的身材開玩笑留言問：「拉完是不是會長高呢😁😜？」、「增高呀？」鄺潔楹EQ甚高，現年28歲的回答：「拉了28年啦，你話呢😹？」

▲ 鄺潔楹早前與陳婉衡、鞏姿希一同行山。（取自鄺潔楹IG）