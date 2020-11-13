【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹玩普拉提 被網民取笑身高Judy高EQ回應 娛樂 15:49 2020/11/13 分享： 熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 鄺潔楹玩普拉提。（取自鄺潔楹IG） 在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演島大女神Venus的鄺潔楹（Judy），一向頗好動，她早前約兩位好姊妹陳婉衡（Alycia）、鞏姿希郊遊行山。 昨晚（11月12日），她在個人社交平台上載在普拉提核心床（Pilates Reformer）做拉筋的照片，原來她身體頗柔軟，可欲擺出一字馬的姿勢。 不過有網民拿她的身材開玩笑留言問：「拉完是不是會長高呢😁😜？」、「增高呀？」鄺潔楹EQ甚高，現年28歲的回答：「拉了28年啦，你話呢😹？」 ▲ 鄺潔楹早前與陳婉衡、鞏姿希一同行山。（取自鄺潔楹IG） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校 宅男女神Judy原來是「沙田友」 17:34 2020/11/04 【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校 宅男女神Judy原來是「沙田友」 【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療 陳志忠冷藏精子為生B做準備 16:44 2020/11/06 【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療 陳志忠冷藏精子為生B做準備 【開心速遞】呂慧儀感動見證兒子幼稚園畢業 超級媽媽長腳蟹兼顧家庭與事業 11:46 2020/11/06 【開心速遞】呂慧儀感動見證兒子幼稚園畢業 超級媽媽長腳蟹兼顧家庭與事業 【開心速遞】啤啤患病險死熊家淚崩告別 狗演員Summer「超好戲」網民大讚可愛【有片】 11:00 2020/11/10 【開心速遞】啤啤患病險死熊家淚崩告別 狗演員Summer「超好戲」網民大讚可愛【有片】 【開心速遞】久未露面群姐許思敏終於回家 細數絕跡《愛回家》謝芷倫+周梓盈+李綺雯近況【有片】 12:55 2020/11/11 【開心速遞】久未露面群姐許思敏終於回家 細數絕跡《愛回家》謝芷倫+周梓盈+李綺雯近況【有片】 【開心速遞】林淑敏激動尋父+含淚剖白演技獲讚 《愛回家》大小姐父女和好超感人【有片】 今日 12:01 【開心速遞】林淑敏激動尋父+含淚剖白演技獲讚 《愛回家》大小姐父女和好超感人【有片】 鄺潔楹 開心速遞 電視劇 運動 TVB