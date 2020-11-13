  • 24°C
香港時間 : 20201113日 (五) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹玩普拉提　被網民取笑身高Judy高EQ回應

娛樂 15:49 2020/11/13

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

鄺潔楹玩普拉提。（取自鄺潔楹IG）

在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演島大女神Venus的鄺潔楹（Judy），一向頗好動，她早前約兩位好姊妹陳婉衡（Alycia）、鞏姿希郊遊行山。

昨晚（11月12日），她在個人社交平台上載在普拉提核心床（Pilates Reformer）做拉筋的照片，原來她身體頗柔軟，可欲擺出一字馬的姿勢。

不過有網民拿她的身材開玩笑留言問：「拉完是不是會長高呢😁😜？」、「增高呀？」鄺潔楹EQ甚高，現年28歲的回答：「拉了28年啦，你話呢😹？」

鄺潔楹早前與陳婉衡、鞏姿希一同行山。（取自鄺潔楹IG）

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校　宅男女神Judy原來是「沙田友」
17:34 2020/11/04
【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校　宅男女神Judy原來是「沙田友」
【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療　陳志忠冷藏精子為生B做準備
16:44 2020/11/06
【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療　陳志忠冷藏精子為生B做準備
【開心速遞】呂慧儀感動見證兒子幼稚園畢業　超級媽媽長腳蟹兼顧家庭與事業
11:46 2020/11/06
【開心速遞】呂慧儀感動見證兒子幼稚園畢業　超級媽媽長腳蟹兼顧家庭與事業
【開心速遞】啤啤患病險死熊家淚崩告別　狗演員Summer「超好戲」網民大讚可愛【有片】
11:00 2020/11/10
【開心速遞】啤啤患病險死熊家淚崩告別　狗演員Summer「超好戲」網民大讚可愛【有片】
【開心速遞】久未露面群姐許思敏終於回家　細數絕跡《愛回家》謝芷倫+周梓盈+李綺雯近況【有片】
12:55 2020/11/11
【開心速遞】久未露面群姐許思敏終於回家　細數絕跡《愛回家》謝芷倫+周梓盈+李綺雯近況【有片】
【開心速遞】林淑敏激動尋父+含淚剖白演技獲讚　《愛回家》大小姐父女和好超感人【有片】
今日 12:01
【開心速遞】林淑敏激動尋父+含淚剖白演技獲讚　《愛回家》大小姐父女和好超感人【有片】
鄺潔楹 開心速遞 電視劇 運動 TVB

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
16:45 2020/11/12
【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
【保護自己】大埔散貨場店員向初中女生展示性玩具　遭性騷擾學生情緒不安衝入補習社求助
12:26 2020/11/12
【保護自己】大埔散貨場店員向初中女生展示性玩具　遭性騷擾學生情緒不安衝入補習社求助