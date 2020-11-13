【器官捐贈】20歲城大化學系少女鄭如妍急性肝衰竭　今證實腦幹死亡

▲ 港大肝臟移植組臨牀副教授陳智仁表示，剛收到通知如妍腦幹已死亡，目前仍在深切治療部。

就讀香港城市大學化學系的20歲少女鄭如妍本前途無限，可惜本月初突確診急性肝衰竭，現時昏迷於瑪麗醫院深切治療部，急需合適的肝臟移植。其主診醫生、港大肝臟移植組臨牀副教授陳智仁今午（13日）向TOPick表示，剛收到通知如妍腦幹已死亡，目前仍在深切治療部。

如妍的中學同學張小姐今早（13日）透露，今早醫生初步懷疑如妍腦幹死亡，正為她進行檢查，仍等待報告結果，下午4時醫生會安排她掃描完成檢查，以確認是否腦幹死亡。她又指，至今已收到約30至40位志願者聯絡，表示願意捐肝。

鄭如妍今年7月時曾於超市內感暈眩，一度難以走動，惟當時未有求醫，至9月底，她開始持續發高燒，並有淋巴腫大的情況。由於一直未退燒，她上月留醫荃灣仁濟醫院，初時醫生估計或患上淋巴癌。由於需要作進一步檢查，她其後轉往瑪麗醫院，並在本月初確診急性肝衰竭。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文