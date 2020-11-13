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【確診停課】協恩中學23歲實習老師確診　校方：未有學生屬密切接觸者會安排師生檢測

社會 16:03 2020/11/13

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協恩中學一名實習老師確診。（資料圖片）

本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，當中2宗涉與早前確診個案相關，包括一名23歲女子為早前第5398宗確診23歲體育、運動及健康學系女學生的同學，於協恩中學任實習老師，曾於11月10日返校，衞生防護中心已建議校方停課14天，患者行蹤即看：【下一頁】

協恩中學回覆TOPick查詢時表示，該名老師在11月10日最後上課時間，下課時收到衞生防護中心通知，指她一名朋友確診，她被列為密切接觸者，她當日收到消息後，立即到醫院接受檢測及隔離。校方指老師主要任教3個年級的體育堂，在上堂時都有上戴口罩，由於學校沒有安排學生食飯時間，故此沒有學生屬密切接觸者。

由於近日學校剛剛完成測驗，故此即使需要停課14天對校內的測考都沒有影響，期間會繼續安排學生上網課。由於這兩日學校需要進行深層的清潔消毒﹐故此會安排學生在星期一分批回校取樣本樽接受病毒化驗。據了解，有部分師生已自行接受檢測化驗。

另外本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，包括2宗感染源頭不明個案，涉及一名56歲威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館男職員及一名65歲退休人士，另有2宗早前確診個案相關；餘下2宗屬輸入個案，分別於德國及印尼返港，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

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