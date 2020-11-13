【虎媽教中文】7歲Jasper玩認字遊戲不懂「力」和「立」　應采兒黑面訓斥︰必須學好中文

▲ 應采兒與Jasper玩中文認字遊戲，期間兒子忘記了很多字，搞到應采兒嬲爆爆。

今年5月底誕下細仔HoHo的應采兒（丁丁），產後不久便帶同7歲大仔Jasper和父母丁爸丁媽拍攝內地綜藝節目《新生日記2》，最新一集一家人大玩中文認字遊戲，可是Jasper有很多中文字不懂，簡單如力、立也全忘記，令應采兒失去耐性，當堂黑面轉身走人，Jasper更感到挫敗落淚。

37歲的應采兒為53歲陳小春誕下兩子，教育方面主要由應采兒安排，自小將Jasper送入國際學校讀書，加上應采兒從美國回流，日常以英語溝通為主，故此Jasper能說一口流利英語，但中文能力較弱。

▲ 應采兒、公公、婆婆和Jasper一齊玩中文認字遊戲。（影片截圖）

要求兒子每天讀寫中文

曾承認是虎媽的應采兒在節目中不斷強調，Jasper必須學好中文，連拍攝節目都帶同中文功課和中文認字遊戲，要求兒子每天都要讀寫中文，家庭遊戲就是玩拼字。

與公公一組的Jasper，一開始已經打喊露，顯然覺得拼字悶。公公很有耐心教拼不同中文字，應采兒下令兒子要自己思考造字，惟兒子無從入手。

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「力、立、注、波」不認得

面對著公公和媽媽，Jasper卻連「注、波、力、立、現、汪、陣、泡」等字都不認得，低聲說已忘記，或默不作聲。應采兒指著「立」字時，表明這已是兒子曾讀過的學校，難以相信兒子連「立」字也不認得。

應采兒感到失望，漸漸失去耐性，Jasper感覺到媽媽生氣，害怕得眼泛淚光。應采兒接著說︰「你看那些字嘛，你難過沒有用，不講話沒有用。」

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媽媽訓話︰必須學中文

說罷應采兒嬲到轉身離開上樓，Jasper不願離開，希望拼出認識的生字，最後由婆婆勸說離開，明天再學。應采兒平復心情後，便入房中英文夾雜教導Jasper，學習中文是必須的。

我知道學習不是好玩的，但中文你必須要學……我不在乎你多大了，你必須要學中文。

▲ 經溝通後，兩母子和好。（影片截圖）

應采兒美國回流學首個生字「龍」

應采兒提到，自己在美國紐約讀小學二年級時，被媽媽帶返台灣，當時第一個學的字是「龍」，她也是哭著學。

這就是學好中文的唯一方法，你只有這麼記，盡快學習，要全神貫注，否則你就每天重複這樣痛苦，沒有別的辦法，這個沒有英文這麼簡單的，用心一點好不好。

【長知識】從遊戲學習的中文生字︰

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兩母子之後和好，應采兒抱起Jasper安慰，並鼓勵兒子努力學中文，「如果一直不去記，你越來越大，就會覺得越來越難，好嗎？」最後她將Jasper的平板電腦改成中文介面，讓他多接觸中文。

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責任編輯︰林綺玲