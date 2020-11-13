兩14歲男女童非法集結判保護令　上訴庭改判服務令及感化

▲ 兩男女童承認非法集結獲判保護令，上訴庭今改判服務令及感化。(經濟日報資料圖片))

去年11月中大批人士在理大附近聚集聲援理大校園抗爭人士，兩名14歲男女童於附近被捕，其後於少年庭承認非法集結罪，被判兒童保護令及不留案底。律政司早前向上訴庭申請覆核刑期獲批，上訴庭今(13日)改判女童接受感化1年，男童則被判社會服務令80小時，兩人期間須守宵禁令。



兩名男女童案發時均14歲，被控於2019年11月18日，在加士居道與其他不知名人士一起參與暴動。案件早前於東區裁判法院少年庭處理，兩被告承認非法集結罪，裁判官何俊堯判處兩人接受兒童保護令1年，並不留案底。



律政司早前就判刑提出覆核，質疑原審裁判官沒有考慮到兩人的角色，判處兒童保護令及不留案底，不足以反映案件嚴重性，要求判處短期監禁，即使非監禁，亦應判處勞教中心或教導所，以收阻嚇及懲罰效用。



上訴庭聽取陳詞後，認為原審裁判官屬原則性犯錯及刑罰不足，擱置有關判決，裁定兩人罪名成立，並索取感化官及社會服務令報告，押後至今午處理判刑。



代表律師指，報告均建議兩人接受感化1年，兩名男女童及家人亦接受建議。上訴庭則認為，男童判處感化並不足以反映其罪責，認為判處社會服務令80小時合適。男童代表律師則指，報告指判處社會服務令不比判處感化令好，最終男童及家人亦同意判處社會服務令。



上訴庭指判處女童接受感化1年，男童則判處社會服務令80小時，兩人須於每天晚上8時半至翌日早上6時半守宵令，並須依監管人員指示接受心理或精神治療。上訴庭指男童若違反社會服務令，或於期間干犯其他罪行，須被帶到法庭重新判刑。

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記者：林育慧