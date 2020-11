KOLOUR呈獻主題畫展及裝置 全球獨家首賣限定產品 感受全新港意風味藝術聖誕！

天氣漸涼,令人想起又到年尾,又到聖誕!雖然今年未能出國旅行,但留港亦可享受異地風情聖誕!荃灣千色匯、元朗千色匯及K Plus呈獻「聖誕意味港遊」,設多個聖誕主題佈置、插畫展和體感遊戲,還有不少打卡位;當中更設Pop-up Store,販售多款全球首次限量獨家聯乘精品!

荃灣千色匯、元朗千色匯及K Plus貫徹一向作為各地插畫繪本藝術家作交流平台的理念,為藝術交流提供網絡聯繫,是次商場邀請到意大利藝術家Eloise Morandi Nash所創作的Nina And Other Little Things,聯同本地插畫師大泥,推出聯乘聖誕佈置以及限定精品,讓大家可欣賞不同文化的絢麗圖畫,大家感受一個全新的港意風味藝術聖誕!

第一站:荃灣千色匯I 1樓──4大打卡位

荃灣千色匯I 1樓所設的聖誕主題佈置,以鮮紅和純白為主調,全因兩種顏色分別代表Nina和大泥。場內特設4大打卡位,除了歡迎各位與Nina及白熊合照,更有體感遊戲及期間限定店,一次過參與多個活動。

打卡位1:洋溢冬日氣息的「暖心彩虹聖誕樹」

打卡位2:「聖誕電車」,內設體感遊戲「聖誕Run Fun Go」

打卡位3:象徵香港特色之一的中式帆船「港意號維港遊」

打卡位4:期間限定店「經典港味雪糕車」

▲ 荃灣千色匯I 1樓場內特設4大打卡位,歡迎各位與Nina和白熊瘋狂合照!

大家可於體感遊戲「聖誕Run Fun Go」化身聖誕老人,在Nina和白熊的幻想世界之中達成任務要求,最後玩家更可拍下自己的聖誕老人造型,免費下載相片分享給親朋好友!而期間限定店除了販售Nina And Other Little Things和大泥的精品之外,更有全球首次限量推出的八款Nina And Other Little Things及大泥聯乘精品,包括文具、雨傘、飲管及環保布袋等。

▲ 場內兩大亮點分別是體感遊戲「Run For Go」以及期間限定店「經典港味雪糕車」。

第二站:荃灣千色匯I 2樓──Nina And Other Little Things聯乘大泥插畫展

除了1樓的聖誕主題佈置之外,荃灣千色匯I 2樓亦設「Nina And Other Little Things聯乘大泥插畫展」,以幻想聖誕世界為創作主題,合共展出10幅由Eloise Morandi Nash與大泥共同創作的插畫。除了展現出意大利和香港藝術家之間的文化交流,部份作品則以香港景色為主題,例如青馬大橋、懷舊雪糕車、高樓大廈及點心等。除了歡度暖意佳節,兩位插畫家更希望透過是次展覽,將愛與希望的訊息帶給公眾,為香港人提供一剎那的寧靜,大家記得細心欣賞!

▲ 荃灣千色匯I 2樓設有「Nina And Other Little Things聯乘大泥插畫展」,共展出10幅以幻想聖誕世界為創作主題的插畫。

第三站:元朗千色匯──大型傳統意大利蛋糕佈置

Nina和白熊轉眼間來到元朗,為大家帶出極具意大利和香港特色的聖誕佳節!元朗千色匯地下特設大型的「意式甜蜜聖誕蛋糕」,以意大利傳統聖誕蛋糕Panettone為主題,蛋糕內更會展出兩位插畫師多幅作品,Nina和白熊更預備好意大利人在聖誕必備的香檳與大家歡度佳節!

▲ 元朗千色匯的「意式甜蜜聖誕蛋糕」,展出兩位插畫師多幅作品。

第四站:K Plus──懷舊茶樓打卡位

元朗千色匯旁的K Plus,則以充滿60年代港味情懷的茶樓為主題,設有「人情蜜意懷舊茶樓」佈置,當中加入紙皮石、車仔、點心籠及中式茶壺等經典懷舊的元素。Nina一於入鄉隨俗,與白熊共嘗美食,大家都可參與其中!

▲ K Plus的「人情蜜意懷舊茶樓」佈置。

───

【獨家換領聯乘聖誕禮品 增添生活小確幸】

於活動期間,顧客即日以電子消費滿指定金額,連同相符的正本電子貨幣顧客付款存根,即可換領Nina And Other Little Things聯乘大泥的療癒系洗衣袋或掛牆袋。

(數量有限,先到先得,換完即止;換領詳情、細則及條款請參閱埸內宣傳品。)

【H•COINS會員尊享AR小遊戲 換取商場優惠券】

恒基地產旗下七大商場全新H•COINS手機應用程式已經正式面世,荃灣千色匯及元朗千色匯更推出AR小遊戲!H•COINS會員於活動期間,以AR於遊戲網頁收集指定圖片,完成遊戲即有機會獲得一套兩張的商場餐飲及購物優惠券。

(每個商場限定1,500套,數量有限,先到先得,換完即止;換領詳情、細則及條款請參閱埸內宣傳品。)

【獨家聖誕限定WhatsApp Sticker】

Nina And Other Little Things與大泥更聯乘推出KOLOUR聖誕節限定免費WhatsApp Sticker,貫徹可愛及治癒風格,WhatsApp Sticker更有不少打氣鼓勵字句!感受聖誕氣氛之餘,更可將暖意傳送給親朋好友。大家只要掃瞄商場宣傳品上的QR Code,即可免費下載。

───

「聖誕意味港遊」

日期:11月14日至2021年1月3日

時間:早上10時至晚上10時

地點:荃灣千色匯I 1樓及2樓、元朗千色匯地下大堂及2樓、K Plus



(資料由客戶提供)