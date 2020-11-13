KOLOUR呈獻主題畫展及裝置 全球獨家首賣限定產品 感受全新港意風味藝術聖誕！

天氣漸涼，令人想起又到年尾，又到聖誕！雖然今年未能出國旅行，但留港亦可享受異地風情聖誕！荃灣千色匯、元朗千色匯及K Plus呈獻「聖誕意味港遊」，設多個聖誕主題佈置、插畫展和體感遊戲，還有不少打卡位；當中更設Pop-up Store，販售多款全球首次限量獨家聯乘精品！

荃灣千色匯、元朗千色匯及K Plus貫徹一向作為各地插畫繪本藝術家作交流平台的理念，為藝術交流提供網絡聯繫，是次商場邀請到意大利藝術家Eloise Morandi Nash所創作的Nina And Other Little Things，聯同本地插畫師大泥，推出聯乘聖誕佈置以及限定精品，讓大家可欣賞不同文化的絢麗圖畫，大家感受一個全新的港意風味藝術聖誕！

第一站：荃灣千色匯I 1樓──4大打卡位

荃灣千色匯I 1樓所設的聖誕主題佈置，以鮮紅和純白為主調，全因兩種顏色分別代表Nina和大泥。場內特設4大打卡位，除了歡迎各位與Nina及白熊合照，更有體感遊戲及期間限定店，一次過參與多個活動。

打卡位1：洋溢冬日氣息的「暖心彩虹聖誕樹」

打卡位2：「聖誕電車」，內設體感遊戲「聖誕Run Fun Go」

打卡位3：象徵香港特色之一的中式帆船「港意號維港遊」

打卡位4：期間限定店「經典港味雪糕車」

▲ 荃灣千色匯I 1樓場內特設4大打卡位，歡迎各位與Nina和白熊瘋狂合照！

大家可於體感遊戲「聖誕Run Fun Go」化身聖誕老人，在Nina和白熊的幻想世界之中達成任務要求，最後玩家更可拍下自己的聖誕老人造型，免費下載相片分享給親朋好友！而期間限定店除了販售Nina And Other Little Things和大泥的精品之外，更有全球首次限量推出的八款Nina And Other Little Things及大泥聯乘精品，包括文具、雨傘、飲管及環保布袋等。

▲ 場內兩大亮點分別是體感遊戲「Run For Go」以及期間限定店「經典港味雪糕車」。

第二站：荃灣千色匯I 2樓──Nina And Other Little Things聯乘大泥插畫展

除了1樓的聖誕主題佈置之外，荃灣千色匯I 2樓亦設「Nina And Other Little Things聯乘大泥插畫展」，以幻想聖誕世界為創作主題，合共展出10幅由Eloise Morandi Nash與大泥共同創作的插畫。除了展現出意大利和香港藝術家之間的文化交流，部份作品則以香港景色為主題，例如青馬大橋、懷舊雪糕車、高樓大廈及點心等。除了歡度暖意佳節，兩位插畫家更希望透過是次展覽，將愛與希望的訊息帶給公眾，為香港人提供一剎那的寧靜，大家記得細心欣賞！

▲ 荃灣千色匯I 2樓設有「Nina And Other Little Things聯乘大泥插畫展」，共展出10幅以幻想聖誕世界為創作主題的插畫。

第三站：元朗千色匯──大型傳統意大利蛋糕佈置

Nina和白熊轉眼間來到元朗，為大家帶出極具意大利和香港特色的聖誕佳節！元朗千色匯地下特設大型的「意式甜蜜聖誕蛋糕」，以意大利傳統聖誕蛋糕Panettone為主題，蛋糕內更會展出兩位插畫師多幅作品，Nina和白熊更預備好意大利人在聖誕必備的香檳與大家歡度佳節！

▲ 元朗千色匯的「意式甜蜜聖誕蛋糕」，展出兩位插畫師多幅作品。

第四站：K Plus──懷舊茶樓打卡位

元朗千色匯旁的K Plus，則以充滿60年代港味情懷的茶樓為主題，設有「人情蜜意懷舊茶樓」佈置，當中加入紙皮石、車仔、點心籠及中式茶壺等經典懷舊的元素。Nina一於入鄉隨俗，與白熊共嘗美食，大家都可參與其中！

▲ K Plus的「人情蜜意懷舊茶樓」佈置。

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【獨家換領聯乘聖誕禮品 增添生活小確幸】

於活動期間，顧客即日以電子消費滿指定金額，連同相符的正本電子貨幣顧客付款存根，即可換領Nina And Other Little Things聯乘大泥的療癒系洗衣袋或掛牆袋。

（數量有限，先到先得，換完即止；換領詳情、細則及條款請參閱埸內宣傳品。）

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（每個商場限定1,500套，數量有限，先到先得，換完即止；換領詳情、細則及條款請參閱埸內宣傳品。）

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「聖誕意味港遊」

日期：11月14日至2021年1月3日

時間：早上10時至晚上10時

地點：荃灣千色匯I 1樓及2樓、元朗千色匯地下大堂及2樓、K Plus



（資料由客戶提供）