【自助餐優惠】黃金海岸酒店推出歐陸自助晚餐　憑指定信用卡及網上預訂可享75折$441起

▲ 香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出歐陸「味」力自助晚餐，最高可享75折。（酒店提供）

香港黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳，於今個秋冬推出歐陸「味」力自助晚餐，輪流供應一系列正宗德國、法國及瑞典菜式。憑指定信用卡簽賬或最少兩日前透過網上預訂系統訂座並全數付款，更可享高達75折優惠。

歐陸「味」力自助晚餐有多款特色前菜，包括集美味蝦肉、八爪魚肉、煙三文魚及多種蔬果層層疊成的海鮮批，以及肉味濃郁的瑞士特色凍盤黃麖肉薄片配酸青瓜等。主菜則別具歐陸風味，德國代表就有德國燒豬手配紫酸菜及芥末籽肉汁、炭燒雜錦德國香腸配酸菜。

▲ 炭烤美食區提供多款炭燒肉食及海鮮，應有盡有。（酒店提供）

而芝士迷則可一嘗瑞士烤芝士Raclette，如喜歡法國菜的就可選法國著名的田雞腿，食肉獸則推介烤鹿肉扒配迷迭香燒汁及香烤黃麖肉扒等。瑞典代表菜式就有特色瑞典肉丸，香濃肉丸沾上醬汁，讓人垂涎三尺。

自助餐更設有多款新鮮冰鎮海鮮，如紐西蘭青口、貴妃蟹、翡翠螺及海蝦等；炭烤美食區就提供炭燒油封鴨腿配紫椰菜、炭燒皇后蟹腳，周六、日及公眾假期更有炭燒乳豬供應，不容錯過。

▲ 自助晚餐會輪流供應一系列正宗德國、法國及瑞典菜式，包括甜品。（酒店提供）

精選甜品除德國經典黑森林蛋糕及芝士餅外，還有巴黎圈、法式薄餅、瑞典芝士餅、焦糖牛奶蛋糕及雜莓金寶撻等，為自助餐劃上完美句號。

顧客凡持美國運通、中國銀行（香港）、中國建設銀行（亞洲）、星展銀行、恒生銀行、匯豐銀行或渣打銀行信用卡，逢星期一至五可享8折，星期六、日、公眾假期及前夕則可享85折。而最少兩天前透過酒店網上預訂系統訂座並繳付全數，可享高達75折。

歐陸「味」力自助晚餐

日期︰即日起至2021年1月10日（聖誕期間另行收費）

時間︰6:30pm-10pm

價錢︰

周一至五︰成人$588、小童$348、長者$448

周六、日及公眾假期︰成人$638、小童$388、長者$488

預訂網址︰https://dining.goldcoasthotel.com.hk/tc/2020-q2-buffet/

聆渢咖啡廳

地址: 香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

電話: 2452 8448

記者︰黃依情