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【怪獸啤酒】港產手工啤推3款怪獸限定精釀啤酒　每款限量300盒每套140元【附訂購連結】

休閒消費 16:56 2020/11/13

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

H.K. Lovecraft x Ultraman 怪獸限定精釀啤酒$140套。(品牌提供)

Ultraman（鹹蛋超人）自60年代起陪伴一代又一代的小朋友成長，歷年來眾多超人大家未必能悉數道出，但有幾位明星級的怪獸：巴魯坦星人、比蒙和達達星人，卻是人所皆知。

H.K. Lovecraft是次與3位大怪獸聯乘推出限量版精釀啤酒連酒杯套裝，每款各限量300盒，售價$140。

3款套裝分別：

1.巴魯坦星人 x Rauchbier

巴魯坦星人 x Rauchbier。(品牌提供)

巴魯坦星人(バルタン星人)為尋找家園而入侵地球。他的爪子可以發射紅色冷凍光線和白色破壞光彈，更可以使出分身術。巴魯坦星人為超人系列中最著名的怪獸，故配搭以H.K.Lovecraft的皇牌產品Rauchbier(酒精濃度:5.5%)，採用山毛櫸木直接烘烤的麥芽釀製，散發獨特的煙燻香氣。酒色呈啡紅色， 酒身爽口順滑。
 
2.比蒙 x Helles Lager

.比蒙 x Helles Lager (品牌提供)

比蒙(ピグモン)的身材矮小但非常聰明，會以跳躍式移動。他溫柔但非常勇敢，有「友好珍獸」之稱，故配以我們平易近人的Helles Lager(酒精濃度:5%)。Helles Lager酒色呈朦朧金黃色澤，口感輕盈、清爽乾淨，有著豐富麥香與鮮明啤酒花香氣，是接觸精釀啤酒的好開始。
 
3.達達星人 x Session IPL 

.達達星人 x Session IPL。(品牌提供)

達達星人(ダダ)有著「三面怪人」的稱號，以收集人類標本為目的，喜用縮小槍攻擊。

因應其多面性，我們選擇了同樣活潑和多樣化的IPL(酒精濃度:5%)來聯乘。IPL果香、麥芽和啤酒花香氣均突出，喝來既清爽輕盈，又有綿密泡沫，口感豐富。
 
除了啤酒套裝，H.K. Lovecraft還推出了相關怪獸精品，獨家於H.K. Lovecraft官方網站及HKTV Mall發售。兩款精品為怪獸限定開瓶器$50(或購買任何一款怪獸限定精釀啤酒套裝，以$20元加購。)以及怪獸限定帆布袋$80(或購買任何3款怪獸限定精釀啤酒套裝，即可免費獲贈。)

怪獸限定帆布袋$80。(品牌提供)

怪獸限定開瓶器$50。(品牌提供)

「怪獸限定精釀啤酒套裝」售賣點：city'super  (只限銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場及尖沙咀海港城分店)、HKTV Mall、H.K. Lovecraft網站 、各大精釀啤酒行 

「怪獸限定精品」售賣點：HKTV Mall、H.K. Lovecraft網站
 
記者：郭秀芳

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