【新冠肺炎】疫情衝擊大　報告料華爾街今年員工年終獎金將縮水

▲ 紐約薪資顧問公司Johnson Associates日前發布報告，指疫情衝擊下，今年華爾街普遍年終獎金將連續2年縮水，疫情將持續對企業造成負面影響。

新冠肺炎疫情反覆，嚴重衝擊全球經濟，華爾街員工薪資待遇也因而受波及。紐約薪資顧問公司Johnson Associates日前發布報告，指疫情衝擊下，今年華爾街普遍年終獎金將連續2年縮水，疫情將持續對企業造成負面影響。

Johnson Associates執行董事Alan Johnson表示，新冠肺炎疫情對美國經濟的許多地區造成了嚴重衝擊，金融服務業並非例外。作為美國經濟風向標的華爾街，今年將避不開疫情帶來的衝擊，員工年終獎金將繼續縮水。

研究中指出，零售和商業銀行的員工將受到最嚴重的打擊，年終獎金預估將比去年縮水至 25%至30%；至於投資顧問銀行的年終獎金，預期下跌15%至20%；從事資產管理、對沖基金和私募股權的員工，年終獎金預期將減少5%至10%。

不過，由於交易活動量的激增，從事固定收益和股票交易的員工卻能從動盪不安的市場中受惠。報告預計，固定收益銷售及交易人員的年終獎金預計會增長40%至45%；股票銷售及交易人員的年終則有望增長20%至25%。

Johnson預計，2021年美國薪資將溫和上升，獎金福利則略為增加。他又指，相信疫情在 2021年的影響程度，將會較2020年輕微，但依然會造成負面影響。

事實上，華爾街員工一直視年終獎金為激勵機制，總能鼓勵員工持續競爭，高效地獲取高額利潤。惟今年年終獎金縮水，未知又會否影響華爾街菁英們的工作態度呢？

責任編輯：曾曉汶