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輸血服務中心指疫情影響致血庫存量低　明日起成功捐血者可獲果汁2支

社會 16:17 2020/11/13

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（擷自香港紅十字會輸血服務中心網頁）

香港紅十字會輸血服務中心今日(13日)稱，由於疫情持續反覆，機構及學界捐血活動皆受影響，流動捐血服務及各區捐血站收血量持續偏低，昨日亦僅得581人登記捐血，少於每日需1100人捐血的目標。中心呼籲市民踴躍捐血，明日至11月22日成功捐血者可獲贈含豐富維他命C的果汁2支。

（擷自香港紅十字會輸血服務中心網頁）

根據香港紅十字會輸血服務中心網站，昨日僅得581人登記捐血，少於每日需1100人捐血的目標，而各血型的血庫存量亦於低水平；中心呼籲市民盡快前來捐血，補充血庫，確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。

（照片由醫管局提供）

明日(14日)至11月22日於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈含豐富維他命C的果汁2支，以有助身體吸收鐵質及增強抵抗力，送完即止。市民可致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。

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責任編輯：陳正怡

紅十字會 新冠肺炎

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