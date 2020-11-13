  • 23°C
香港時間 : 20201113日 (五) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工

娛樂 16:51 2020/11/13

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

被太太踢爆出軌家暴形象插水，陳振華自毀星途轉行餐廳洗碗。

去年憑在《今宵大廈》演晴晴（鄧佩儀飾）男友而為人認識的印度裔演員陳振華（Ricky），更有機會與天后容祖兒一同為某電器商店拍廣告，發展算是不錯。

陳振華本來上位有望，大有可能成為下一個喬寶寶。可是在今年7月初，他被太太Alison在社交媒體發長文揭破賤男真面目，形象立即插水，星途盡毀。

【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約

陳振華出軌後拋下六歲大女兒及太太。（取自facebook）

北上在餐廳做打雜

Alison指陳振華北上出軌，此外還作出家暴，惡行包括在外間常以「老婆成日攞佢錢」為名四出借錢，實際是在內地尋歡，同時又將政府的資助、女兒的利是錢、朋友的應急錢等全部拿走，令到Alison與女兒生活拮据等。

近日，有媒體發現他身在廣州。原來他早前他一心到內地發展，可是卻爆發疫情，令他大失預算，原本接獲的網劇、登台出騷等工作全被叫停。

最近被發現他在廣州一間中餐廳打工賺生活費，他要洗碗、掃地等清潔工作外，並要負責傳菜、擺位等樓面工作。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

其實陳振華與同母異父的哥哥陳彼得，都是經同鄉喬寶寶介紹入行。哥哥陳彼得曾參與電影《春嬌救志明》、《逆流大叔》 等演出。

在2014年，喬寶寶早公開表示陳振華借錢不還，但陳彼得回覆傳媒解釋：「只是未還。」到再被太太公開賤男行為後，陳振華終於無可反駁。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約
10:45 2020/11/07
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約
【現代陳世美】陳振華被太太力數賤男惡行　出軌家暴借錢走數樣樣做齊
12:14 2020/07/06
【現代陳世美】陳振華被太太力數賤男惡行　出軌家暴借錢走數樣樣做齊
【現代陳世美】陳振華出軌家暴拋妻棄女　太太經濟陷困境只盼早日離婚
15:58 2020/07/06
【現代陳世美】陳振華出軌家暴拋妻棄女　太太經濟陷困境只盼早日離婚
【識時務者】魏駿傑3段情史形象花心　跟滕麗名9年情斷責舊愛賤人
10:33 2020/01/14
【識時務者】魏駿傑3段情史形象花心　跟滕麗名9年情斷責舊愛賤人
【小豬出軌】周揚青怒斷羅志祥9年情　千字文盡爆小豬賤男行為
11:19 2020/04/23
【小豬出軌】周揚青怒斷羅志祥9年情　千字文盡爆小豬賤男行為
娛樂人物職業 演員 出軌 離婚 金宵大廈 電視劇 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
16:45 2020/11/12
【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴
【港大藏屍案】死者曾指張祺忠月薪一半屬於她　多年累積欠款670萬
今日 12:03
【港大藏屍案】死者曾指張祺忠月薪一半屬於她　多年累積欠款670萬
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷