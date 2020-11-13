【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工

▲ 被太太踢爆出軌家暴形象插水，陳振華自毀星途轉行餐廳洗碗。

去年憑在《今宵大廈》演晴晴（鄧佩儀飾）男友而為人認識的印度裔演員陳振華（Ricky），更有機會與天后容祖兒一同為某電器商店拍廣告，發展算是不錯。

陳振華本來上位有望，大有可能成為下一個喬寶寶。可是在今年7月初，他被太太Alison在社交媒體發長文揭破賤男真面目，形象立即插水，星途盡毀。

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▲ 陳振華出軌後拋下六歲大女兒及太太。（取自facebook）

北上在餐廳做打雜

Alison指陳振華北上出軌，此外還作出家暴，惡行包括在外間常以「老婆成日攞佢錢」為名四出借錢，實際是在內地尋歡，同時又將政府的資助、女兒的利是錢、朋友的應急錢等全部拿走，令到Alison與女兒生活拮据等。

近日，有媒體發現他身在廣州。原來他早前他一心到內地發展，可是卻爆發疫情，令他大失預算，原本接獲的網劇、登台出騷等工作全被叫停。

最近被發現他在廣州一間中餐廳打工賺生活費，他要洗碗、掃地等清潔工作外，並要負責傳菜、擺位等樓面工作。

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其實陳振華與同母異父的哥哥陳彼得，都是經同鄉喬寶寶介紹入行。哥哥陳彼得曾參與電影《春嬌救志明》、《逆流大叔》 等演出。

在2014年，喬寶寶早公開表示陳振華借錢不還，但陳彼得回覆傳媒解釋：「只是未還。」到再被太太公開賤男行為後，陳振華終於無可反駁。