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食安中心抽檢82個大閘蟹樣本作化學檢測　所有樣本通過測試

社會 16:31 2020/11/13

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

食安中心今日(13日)公布有關大閘蟹的時令食品調查結果，從入口及零售層面抽取82個大閘蟹樣本，進行獸藥殘餘、金屬雜質及人造激素等化學測試，全部樣本測試結果滿意。中心提醒業界必須領有售賣大閘蟹的相關許可證或獲得食環署書面准許，市民亦應向可靠、衞生和持有相關許可證的店鋪選購大閘蟹。

食安中心從入口及零售層面抽取82個大閘蟹樣本進行化學測試，包括獸藥殘餘、金屬雜質、人造激素、染色料、除害劑殘餘、二噁英和二噁英樣多氯聯苯，所有樣本通過測試。

中心提醒，業界須領有售賣大閘蟹的相關許可證﹛或獲得食環署的書面准許，售賣的大閘蟹必須附有由出口地當局簽發的衞生證明書，並應向可靠的供應商購買大閘蟹及符合相關的規管要求；待售的大閘蟹，必須存放於雪櫃。

發言人建議市民於購買、貯存、處理及烹煮大閘蟹時，應向可靠、衞生和持有相關許可證的店鋪選購大閘蟹、烹煮前，先用刷把蟹身、爪和鉗清洗乾淨，及進食前以流動的清水和梘液清洗雙手，並搓手最少20秒；又提醒所有蟹均不宜生食，鹽、醋、酒及日本芥辣等都不能殺死細菌和寄生蟲，需要徹底煮熟、清除內臟才可進食。

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責任編輯：陳正怡

食安中心 大閘蟹 寄生蟲

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