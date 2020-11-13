【2020聖誕節】8度海逸推出聖誕快閃優惠限時5日預訂　聖誕除夕食自助餐加$88送1晚住宿

▲ 8度海逸酒店即將推出3個震憾住宿連餐飲優惠，包括為期5日的聖誕限時快閃優惠。（酒店提供）

繼11週年快閃住宿優惠大受歡迎後，8度海逸酒店即將推出3個住宿連餐飲優惠，包括為期5日的聖誕限時快閃優惠。而酒店於即日起至明年3月31日，更推出「負房價」優惠。

優惠1︰聖誕限時快閃優惠（為期5天）

酒店將於11月26日再度推出聖誕限時快閃優惠，凡惠顧12月27至30日，以及2021年1月1至3日的雙人聖誕自助晚餐的顧客，除可享自助餐85折優惠外，更可免費入住高級客房1晚。

而惠顧12月24至26日及31日的雙人聖誕自助晚餐的顧客，亦可以至抵價每位$88（需兩位起）加購入住高級客房1晚。

訂購連結︰https://bit.ly/38CJ0e5 （將於11月26日00:00生效）

開賣日期：11月26日至11月30日（為期5天）

住宿及自助晚餐適用日期：2020年12月24日至2021年1月3日

▲ 8度即日起推出「負房價」優惠，以優惠價$888預訂1晚住宿，入住期間可享$1,100酒店消費額。（酒店提供）

優惠2︰8度喜悅住宿優惠



8度海逸酒店由即日起推出「負房價」優惠，顧客可以優惠價$888起享受1晚住宿。入住期間更可享$1,100酒店消費額，自助餐或下午茶都適用。

優惠3︰聖誕浪漫之旅

酒店推出冬日浪漫之旅住宿禮遇，2人同行$1,188起。除可於翌日享用酒店雙人即點即製早餐外，更可於入住當日在池畔廊或花園茶座享用大廚精心設計的聖誕雙人5道菜式晚餐（原價每位$340）。

餐單包括生蠔、雪花蟹腳、海蝦及海螺的海鮮拼盤、酥皮焗龍蝦湯、香煎脆皮鵝肝伴蘋果及芝士焗蘇格蘭帶子。主菜則可選烤火雞配蜂蜜火腿伴金巴利汁、扒肉眼伴雜胡椒汁或烤三文魚伴香檳忌廉汁，甜品則可選酒店皇牌芒果拿破崙或自製朱古力布朗尼伴雪糕。

記者︰黃依情