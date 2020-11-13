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【溫馨一幕】女兒甫出生緊抱臉龐親吻　媽媽大受感動：一切付出都值得

育兒經 16:52 2020/11/13

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女兒緊抱媽媽臉龐，場面溫馨感人。

媽媽懷胎10月誕下孩子，血濃於水的親情世間無與倫比。巴西一名年輕媽媽3年半前剖腹誕下女兒，孩子被護士抱去見媽媽時，竟伸出小手抱著媽媽的臉龐親吻，爸爸把這溫馨的一幕拍下來，近日影片再次爆紅網絡，不少網民都大受感動。

一家三口非常溫馨。（facebook圖片）

巴西媽媽Brenda Coelho de Souza，在24歲時誕下女兒Agata，護士用綠色包巾包裹著Agata，抱到媽媽身邊，雖然Agata眼睛未睜開，但似乎認出媽媽的味道，伸出雙手抱著媽媽的臉龐，不肯放開，更親吻媽媽的鼻子，媽媽也大受感動，覺得一切的付出都是值得。

太奇妙了，我女兒第一次擁抱我！

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爸爸拍下珍貴一幕

而這珍貴的一幕，就被爸爸拍攝下來，其後一家三口拍下合照，成為美好的回憶。不少網民看過影片，都紛紛表示大受感動，更認為孩子與父母的連繫，在出生時就已能充分感受到。

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而過去數年，Brenda經常在facebook分享女兒的照片，他們不時舉辦派對，為女兒慶祝6個月、1歲至3歲的生日，如今3歲半的Agata，長得精靈可愛，是家庭中的開心果，媽媽也表示，

每一天都是一個驚喜，我喜歡當媽媽。

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責任編輯：王明芳 

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