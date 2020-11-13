【前世情人】巧手爸爸實現4歲愛女公主夢　7年間自學DIY縫製逾100件華麗裙

▲ 內地一名爸爸無師自通為女兒縫製逾100件裙子。

女兒是爸爸的前世情人！內地一名爸爸在女兒4歲生日開始送上DIY裙子，直至女兒現時約11歲，爸爸無師自通縫製逾100件裙子，大部分是華麗風，一圓女兒的公主夢，留下美好的童年回憶。

▲ 徐睿卿是女兒專屬的設計師及化妝師。（圖片︰徐睿卿的黑色日記）

暖男爸爸DIY裙子

綜合內地傳媒報道，內地南昌網紅暖爸徐睿卿，為女兒親手縫製各式各樣的裙子，由童話公主、Lolita、優雅仙氣、漢服至日常裝也有，全都是爸爸或女兒選購布料，再由爸爸設計、畫紙樣、衣車、一針一線縫上細節位，一條龍式打造而成，每件衣裙都注入滿滿的父愛。

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2013年，當年26歲的徐睿卿，為4歲女兒曦曦準備一份生日禮物，買了一大堆布料想找裁縫師傅給女兒做衣服。可是裁縫師傅剛巧回了老家。爸爸把布料帶回家，在家中翻箱倒櫃時發現有一台舊式縫紉機，是他母親結婚時的嫁妝。徐睿卿忽發奇想自己為女兒做一套獨一無二的漢服，從此開始了自學裁縫之路，不斷為愛女DIY漂亮裙子。

上網學縫製衫裙

爸爸從事文職工作，從未拜過師，一邊網上看教學，一邊到裁縫店偷師。現時其作品大受好評，更在多個網絡平台分享自己的作品，女兒穿上裙子成為爸爸專屬的模特兒拍影片，爸爸表示，曾經不敢跟人說起自己車縫裙子。

我的生活環境不是每個人都願意嘗試新事物，有時候會不想讓人知道我做衣服，因為擔心被批評。

▲ 曦曦穿上爸爸裙子拍攝靚相及拍片留念。（圖片︰徐睿卿的黑色日記）

曾擔心受到歧視

裁製上百件洋裝外，爸爸還包辦女兒的妝容，過去有人問起，他只會回答是找化妝師幫手，因為怕自己受到歧視。後來哥哥的鼓勵下，徐睿卿鼓起勇氣、在網路上架設網站分享作品，沒想過作品大受好評，甚至還有其他爸爸提出想學做衣服，令他很感動。

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每次看到女兒穿上我做的衣服，就覺得與眾不同，這也是我不斷做下去的動力。每個女孩都有一個公主夢，作為家長要盡力去為孩子圓夢，給她留下美好回憶。

女兒的衣櫃已經放不下衣服，部分掛在牆上，徐睿卿亦有一名大仔，哥哥的衣櫃相對衣服少得多。爸爸也曾為兒子做過數件衣服，不過他喜歡運動，沒有心思花在穿衣打扮上。

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責任編輯︰王明芳