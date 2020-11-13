漁護署轄下所有燒烤及露營地點續關閉至另行通知

▲ （經濟日報資料圖片）

漁護署今日(13日)宣布，現時漁護署轄下共有163個燒烤地點及41個露營地將繼續關閉，直至另行通知，以盡量減少公眾社交接觸；設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤或露營活動，亦不得進入圍封範圍。

漁護署轄下共有163個燒烤地點及41個露營地點，均早已於7月15日起全部關閉，7月15日至今署方已巡查該等地點48,015次，並發出4,984次口頭勸喻及警告，並向324名非法進入該等關閉地點的人士採取執法行動。

署方今日指，有關燒烤地點及露營地點將繼續關閉，直至另行通知，以盡量減少公眾社交接觸；期間任何人均不得在郊野公園進行燒烤或露營活動，亦不得進入圍封範圍。

發言人稱，會繼續加派人員在相關地點巡邏，如發現有人違規，會採取適當跟進行動，署方會繼續密切留意疫情的發展並適時檢視以上安排；又提醒郊遊人士應保持個人、環境衞生及合適的社交距離，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾、自己帶走」。

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責任編輯：陳正怡