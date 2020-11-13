【日式燒肉】牛繁進駐荃灣推抵食燒肉套餐　最平315元歎盡9款招牌牛肉選3款海鮮

▲ 「六人前店長嚴選套餐」（$1,888），只需以平均每位港幣315元，即可嘆盡9款牛繁招牌牛肉菜式，以及豚肉、雞肉、海鮮、野菜盛合。（相片：店家提供）

天涼好過秋，係時候又要與一眾好友食日式燒肉暖吓身。日式燒肉連鎖餐廳牛繁全新分店進駐荃灣海之戀商場，推出多款性價比高套餐，「六人前店長嚴選套餐」人均只需315元就可以歎盡9款招牌牛肉，以及豚肉、雞肉、海鮮、野菜盛合，滿足各位食肉獸。

牛繁全新菜式首推「牛繁燒」（$88），將薄切澳洲M9和牛略燒10秒，再蘸上日本玉子及醬汁，肉質軟嫩、味蕾充滿油脂甘香。

另一款必試菜式「日本特選雞盛合」（$188元），食材均由日本直送，包括來自北海道的櫻姬雞頸肉，該部位活動量大，肉質彈牙富嚼勁，櫻姬雞腿肉肉質細滑，呈櫻花般的粉嫩。日本雞三角，即肩胛骨連接翼的帶肉軟骨，爽脆非常。至於新瀉雞皮，質地較一般雞皮彈牙，燒起脆卜卜且充滿油香，配上特調香蔥，下酒必備。

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套餐歎多款牛性價比高



荃灣新店另設多款性價比極高套餐，「二人前推介套餐」（$548），可享用特上牛五花、牛胸腹肉、蔥燒中落牛肋肉、骨間牛肋肉，以及兩款精選豚肉或雞肉；「四至五人前豪華套餐（$1,628）則滙聚7款店長嚴選靚牛，包括日本霜降黑毛和牛、特上M9和牛肉眼、極上M9和牛肩翼板扒等，另配豚肉、雞肉及海鮮。

最抵食的「六人前店長嚴選套餐」（$1,888），只需以平均每位港幣315元，即可嘆盡9款牛繁招牌牛肉菜式，以及豚肉、雞肉、海鮮、野菜盛合。所有套餐均包含沙律及漬物。

新店亦保留大部份經典菜式，如由牛胃、牛小腸及大腸組合的內臟盛合（$178），食材雖非上肉，但處理程序繁複費時，屬心機之作。另有豪華海鮮盛合（$488）及厚切鹽香牛舌（$128）同樣不能錯過。

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焦糖奶油啤酒綿密順口

而牛繁的5款招牌調味醬汁包括鹽醬、燒汁、柚子胡椒、味噌、辛味噌堅持由日本總店直送。想更惹味的話，記得要加上以和牛油花、多款辣椒及香料調製的店家秘製辣椒醬，蘸上一點便能令各款燒物味道層次昇華。



食燒肉又怎能缺少啤酒？牛繁首創焦糖奶油啤酒（$58），以Sapporo生啤配上自家製焦糖奶油，喝下先嚐到像棉花糖般綿密的頂層，再與底下清爽的生啤融合，合奏出滿滿幸福感。此外，近期於日本十分火熱的Suntory黑金啤（$58）亦可在新店品嚐，將清爽帶果香的白啤酒與麥味濃郁的黑啤酒混合，口感層次豐富。



為慶祝荃灣店全新開幕，牛繁現特別推出兩時段優惠：早割3:30pm至6pm入座，單點餐牌8折；夜割9pm至10:30pm 入座，單點餐牌85折。另有多款午市套餐於12nn – 3:30pm供應。



牛繁 Gyushige（荃灣店）

地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2025號舖

電話：2123 9097

營業時間：星期一至日 12nn - 11pm

牛繁 Gyushige（尖沙咀店）

地址：尖沙咀金巴利道40號MW Plaza地舖

電話：2638 8099

營業時間：星期一至日 12nn - 12am

記者：陸明敏