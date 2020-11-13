【港大藏屍案】張祺忠親述殺妻經過 　爭執時被踢下床以電線箍妻頸

▲ （經濟日報資料圖片）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（13日）於高等法院續審。被告今繼續自辯時供稱殺妻經過指，當晚兩人就女兒離家一事起爭執，期間死者將被告踢下床，被告聲稱他伸手打算取回拖鞋之際摸到電線，便從後箍住死者頸部，並形容「箍上去之後就唔知發生咩事」。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

被告今午自辯時講述殺妻經過，指2018年8月16日當晚死者與女兒Nancy就洗手間一事起爭執，被告形容他內心很憤怒，因為他認為死者應負責清理洗手間，但她卻不肯應Nancy要求清理。

被告其後出門與學生會面，當他於11時50分左右回家後，死者胞妹告知他Nancy跟死者吵架後，「大包小包」地離家，被告指「我好嬲，嬲Tina搞到Nancy咁夜仲出咗去。」

被告其後返回睡房內，並如常為死者倒了一杯橙汁，被告其後聽到死者拿著電話錄音稱「盒橙汁喺邊度買㗎？變咗味喎，攞返去換錢啦！」被告當時感到非常憤怒，遂向死者稱「個女見屋企啲橙汁飲晒就買過返嚟，惠康無我哋平時飲開嘅牌子，你做咩鬧佢呀？頭先都搞到佢咁夜出咗街，係咪想鬧到佢以後唔返嚟呀？」死者並沒有直接回應他，反指剛才女兒打她的時候，為何他沒有制止。

兩人遂就洗手間一事展開激烈爭吵，期間死者表示不會再管家裡的事和要離開，被告回應指「走咪走囉！」死者隨即指「你就想，整好晒啲嘢就想我走，你走先啱呀！」死者又指若非有她，被告不會擁有那麼多物業，雙方再爭吵一輪後，死者用腳將他踢下床，並稱「走啦你！」

被告稱他當時打算伸手到床下取回拖鞋離開房間，但卻摸到兩條電線，他當時心想「咁多嘢講丫啦？」便手持兩條電線返回床上，死者即指「我叫你走呀，返上嚟做乜呀？」被告心想「仲係咁多嘢講嘅你？」故走到死者身後，以電線從後箍住死者頸部，被告形容「箍上去之後就唔知發生咩事」，當他重拾意識時，死者的身體已彎下，他發現自己雙手拿著電線末端，「已經翹咗唔知幾多個圈」，被告嘗試反方向解開結，期間電線斷開。

被告形容他見死者已伏下，沒有反應而且合上眼，他頓時感到十分驚慌，心想「下，整死咗人？」他當時一心只想著掩飾事件，並覺得無地自容，因此要想辦法將屍體藏起，於是他在兒子的房間外找來一個行李篋，將屍體放入篋內，並將行李篋放回原位。案件下周一（16日）續審。

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記者：楊詠渝