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【DQ議員】建制批泛民集體辭職是對抗中央 應留守議會作「忠誠反對派」

政治 17:12 2020/11/13

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建制派認為，民主派應留守議會做忠誠反對派。（李淇攝）

立法會建制派議員召開記者會，批評民主派集體辭職是不負責任的行為，是要脅政府及中央，企圖引起外國政府關注。他們稱，未來是關鍵一年，「反對派」更應留守議會作「忠誠反對派」。

建制派「班長」、立法會商界（二）議員廖長江發言時稱，全國人大常委會的決定，就立議員資格問題訂立一些基本原則，具憲制地位和法律效力，港府必須執行。 

他批評，民主派一直令社會嚴重分化，使過去20多年香港寸步難行，包括在議會內拉布，到外國要求制裁國家和香港，稱4名民主派議員被取消資格是咎由自取， 必然的結果，強調未來建制派會審議好政府提交的每項法案。

對於民主派辭職的決定，會否影響其日後的選舉權。廖長江表示，相信屆時選舉主任會有裁定，但如集體辭職是為對抗中央決定，相信他們想再次參選，需要想好解釋怎自圓其說，說服市民有關做法無抗衡人大常委會的憲制決定。

被問到建制派會否撤回譴責熱血公民鄭松泰的議案，廖長江表示，建制派未討論，但會認真考慮，又指無意將任何人趕離議會。 

新民黨主席葉劉淑儀就認為，部分泛民12月1日才正式離任，此之前他們應盡責任回來開會。工聯會麥美娟則稱，辭任的泛民抹黑人大常委會決定，集體辭職反映他們無底線對抗中央。 

身兼內會主席的民建聯李慧琼則批評，民主派議員早前為了拉布，要求成立多個附屬法例小組委員會，如今卻缺席會議，導致流會，是不負責任。

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記者：李淇

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