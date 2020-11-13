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【秋冬潤燥】天氣乾燥喉嚨乾癢咳嗽痰上頸　中醫推介茶療滋陰潤燥紓緩不適【附做法】

保健美顏 18:21 2020/11/13

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中醫推介滋陰潤燥的茶療，有助紓緩喉嚨乾癢、痰中帶血絲的症狀。

秋冬季天氣乾燥，容易喉嚨乾涸、咳嗽，咳嗽時可能帶痰，不時有「痰上頸」的情況。註冊中醫師梁尹倩在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹有助紓緩不適的食材、滋陰潤燥的茶療，以及有助化痰的按穴方法。

梁醫師指出，受秋燥之邪而出現的痰量少而色白、質黏，伴隨症狀為喉嚨乾癢、鼻乾唇燥、痰涎帶血絲等。秋氣與肺氣相通，中醫理論認為「肺為嬌臟，喜潤惡燥」，肺臟天生喜歡潤澤、討厭乾燥，所以秋燥容易傷及肺臟引致咳嗽生痰。她續指，肺氣不足容易引發咳嗽、氣喘，適量食用梨子也有助潤燥化痰。

若想紓緩症狀，梁醫師還有以下建議：

  • 要多飲水，保持體內有足夠水分。
  • 適量進食潤肺養陰的食材，例如：百合、玉竹、沙參、枸杞、石斛等。
  • 適量進食潤燥養肺的水果，例如：梨子、杮子、甘蔗、無花果、枇杷等。
  • 減少進食辛辣燥熱的食物。
  • 若有需要可適量飲用有滋陰潤燥功效的茶療。

推介茶療

南杏無花果百合茶﻿

  • 功效：滋陰潤燥，﻿紓緩乾燥天氣引致的喉嚨乾癢、痰中帶血絲的症狀。
  • 材料：南杏15克、無花果乾（切開）2枚、百合9克﻿
  • 做法：材料放入保溫瓶，南杏搗碎，以熱開水沖洗一遍，再加入熱開水焗20分鐘至香味透出即可。此茶可反覆沖泡至味淡。﻿
  • 備註：天氣乾燥可以一星期飲用三至四次。﻿

按穴化痰：豐隆穴

  • 功效：化痰、紓緩身體睏倦，痰濕、濕熱體質人士尤其適合。
  • 位置：外踝高點上8寸，脛骨外側2橫指。
  • 按法：此穴肉厚而硬，按壓時可用按摩棒，或用大拇指重按。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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