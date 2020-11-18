【廚具新登場】BRUNO多功能熱湯豆漿機售$698　靜音摩打製作豆漿+南瓜湯+奶昔【附購買詳情】

▲ BRUNO多功能熱湯豆漿機售$698，一共有3隻顏色選擇。（圖片由BRUNO提供）

BRUNO近日推出多功能熱湯豆漿機，一共三隻顏色，一機多功能，外型簡約又小巧慳位，全自動設計，特別適合的細小家庭快捷簡易地製作豆漿、果汁及濃湯等健康飲品！

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4款程式製作冷熱飲品

機內有4款電腦程式選擇，可製作多款健康美食，程式包括可製作豆漿的「煮沸及攪拌功能」、可加熱各類湯品的「煮沸功能」、可製作磨菇湯，南瓜湯，芝麻糊，合桃露等濃湯的「煮沸＋攪拌功能」及製作果汁，代餐，沙冰，奶昔等「攪拌功能」。

每次製作350ml容量，冷熱均可，足夠1至2人享用。

耐用刀片配靜音摩打

BRUNO多功能熱湯豆漿機，採用耐用刀片配合 DC 靜音摩打，每分鐘高達17,000轉，備有玻璃頂蓋視窗，能輕鬆觀察食品製作進度；頂蓋更附設安全設計，只有緊扣及對準標識才能啟動，安心更便利！

AllieBakery分享了燕麥豆漿及西蘭花濃湯的食譜，大家用這BRUNO多功能熱湯豆漿機便可輕鬆製作，食譜如下：

燕麥豆漿（2人份）

材料：黃豆 20 克（1 量匙）、燕麥 1/3 量匙、冰糖 6 克、水 300 毫升

做法：

1. 所有材料放進豆漿機內，加約 300 毫升 清水至 Max 位置。

2. 蓋上蓋子，選取 Soymilk 自動模式即可。

功效：燕麥有效改善血液循環，亦具有降低膽固醇的功效。

西蘭花濃湯（2人份）

材料：西蘭花 60克、洋蔥 40克、薯仔 60克、水 250毫升

做法：

1. 西蘭花洗淨切小件；洋蔥切粒；薯仔去皮切粒。

2. 所有材料放進豆漿機內，加約 250 毫升清水至 Max 位置.

3. 蓋上蓋子，選取 Blended Soup 自動模式。

4. 完成後，加上海鹽及黑胡椒粉調味即成。

功效：西蘭花被譽為超級食物，抗氧化能力極高，味道也鮮美可口，用來製作濃湯更是一絕！

BRUNO多功能熱湯豆漿機 售價：$698

銷售點：

SOGO Hong Kong （香港崇光百貨）10樓

city'；super official page 銅鑼灣 ／沙田 ／海港城

一田百貨 （YATA） - official Page沙田／大埔

Fortress 豐澤

Broadway百老滙

HKTVmall

友和 Yoho

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澳門新八佰伴

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